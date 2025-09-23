Obavijesti

Donald Trump: Ukrajina bi mogla vratiti cijeli svoj teritorij

Donald Trump: Ukrajina bi mogla vratiti cijeli svoj teritorij
Nepredvidljivost je dugo bila jedan od zaštitnih znakova Trumpove vanjske politike, a možda je ovaj najnoviji potez pokušaj uzdrmavanja mirovnih pregovora koji stagniraju više od mjesec dana...

Donald Trump upravo je objavio ono što se čini kao velika promjena u njegovom stavu o ratu u Ukrajini i što bi se moglo dogoditi ako i kada borbe završe.

- Mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji boriti se i OSVOJITI cijelu Ukrajinu natrag u njezinom izvornom obliku - napisao je na svojoj platformi Truth Social.

