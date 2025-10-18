Donald Trump uvodi olakšice za proizvodnju automobila u SAD i nove carine za uvoz kamiona

Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao naredbe za značajno carinsko olakšanje za proizvodnju automobila i motora u SAD-u te uvođenje novih carina od 25 posto na uvoz srednje i teških kamiona te dijelova od 1. studenog te od 10 posto na uvoz autobusa.

Trumpova naredba omogućuje proizvođačima automobila kredit u iznosu od 3,75 posto preporučene maloprodajne cijene za vozila sastavljena u SAD-u do 2030. kako bi se kompenzirale uvozne carine na dijelove.

Također, produžuje kompenzacijski kredit za prilagodbu uvoza za proizvodnju motora u SAD-u i za proizvodnju srednje i teških kamiona u SAD-u.