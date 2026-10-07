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'Vrijeme je za to'

Donald Trump želi Nobelovu nagradu za mir: 'Nitko je ne zaslužuje više od mene...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump želi Nobelovu nagradu za mir: 'Nitko je ne zaslužuje više od mene...'
Foto: Eric Lee
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Američki predsjednik Donald Trump ponovno ističe svoje ambicije za Nobelovu nagradu za mir, unatoč trenutačnim sukobima i neuspjesima u postizanju mira u svijetu. Uoči objave dobitnika, Trump izražava sumnju u svoje izglede, tvrdeći da nitko ne zaslužuje nagradu više od njega.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je u ratu s Iranom i još nije postigao mir u Ukrajini, izjavio je u srijedu da bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, no priznao je da sumnja u svoje izglede. "Ne znam kakva će biti njihova odluka", rekao je Trump o nagradi za 2026. godinu, koju će norveški Nobelov odbor objaviti u petak.

"Poznati su po tome da je možda ne dodjeljuju ljudima poput mene."

Otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću, Trump je više puta istaknuo da zaslužuje tu nagradu, koja slovi za najprestižniju na svijetu.

"Vrijeme je za to", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

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"No, bila mi je velika čast što sam je prošli put primio posredno, od dobitnice koja je rekla da je nitko u povijesti ne zaslužuje više od predsjednika Trumpa."

Venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado uručila je Trumpu svoju medalju Nobelove nagrade za mir 2025. godine u siječnju, tražeći potporu SAD-a za svoje djelovanje u Venezueli.

Trump smatra da bi trebao dobiti nagradu nakon što se uključio u osam sukoba otkako je preuzeo dužnost prošlog siječnja.

Čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana izjavili su da su nominirali Trumpa, iako se to ne može provjeriti.

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Strane u nekim sukobima za koje Trump tvrdi da ih je riješio osporavaju diplomatsku ulogu američkog predsjednika, a borbe su ponovno buknule u nekim od tih regija, uključujući Demokratsku Republiku Kongo i područje uz granicu Kambodže i Tajlanda.

Trumpu nije uspjelo riješiti ruski rat u Ukrajini, iako je obećao okončati ga prvog dana svog drugog mandata u Bijeloj kući.

Napadi SAD-a i Izraela na Iran doveli su do tinjajućeg sukoba koji traje sedam mjeseci, poremetio je globalnu opskrbu energijom i podigao cijene goriva uoči studenih izbora na sredini mandata.

Papa Leo, Međunarodni kazneni sud i posebni izvjestitelj za palestinska područja među favoritima su za ovogodišnju nagradu.

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