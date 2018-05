Donator HDZ-a morao srušiti svoju terasu: 'Neka svi crknu!'

U Karlovcu je, nakon one vlasnika Catalpe u Radićevoj ulici, "pala" i druga terasa bez građevinske dozvole po nalogu građevinske inspekcije, ona ispred Lana centra odnosno Žitne kuće, javlja KAportal.

Nju i fontanu uklonio je sam vlasnik Žitne kuće, karlovački poduzetnik Nikola Hanžel, ujedno i jedan od najvećih donatora HDZ-a.

Pritom nije štedio gradsku vlast i ogorčenost time što mu se događa.

- Što se mene tiče nek svi pocrkaju, možete to slobodno napisati. Gradu smo godinama plaćali sva davanja i imamo dozvole a sad ispada da je sve nelegalno i da moram maknuti, a nisam jedini - rekao je Hanžel.

Dodaje kako je platio globu od 70 tisuća kuna te da mu prijeti još 500 tisuća kuna kazne ukoliko ne ukloni terasu i fontanu.

- Grad nije stao iza nas i to je to, ali to nitko normalan ne može shvatiti. Nek’ im bude grad kakav su si oni zamislili, meni nije u pitanju novac nego loši ljudi na mjestima, to je cijela poanta. Gradonačelnici staju iza svojih ljudi, a ovaj nije mogao ili nije htio, ne znam što se dogodilo - kazao je.