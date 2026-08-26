Donesena prva odluka protiv Crkve u Hrvatskoj zbog pedofilije: Žrtvi 20.000 eura...

Nekih godinu dana od ponovljenog suđenja na Općinskom sudu u Splitu pravomoćna je postala presuda kojom je 44-godišnjem Splićaninu dosuđeno 20.000 eura naknade štete zbog seksualnog zlostavljanja koje je kao 15-godišnjak pretrpio od tadašnjeg gvardijana crkve sv. Frane u Splitu fra Gracijana (Stipe) Gašperova, objavila je Slobodna Dalmacija.

Svećenik je mladiću prijetio da će osramotiti sebe i obitelj ako ikome kaže što se dogodilo.

Zlostavljanje se dogodilo 1997. godine, žrtva je godinama šutjela i liječila se kod psihijatra, slučaj je prijavila crkvenim vlastima 2011. godine, piše Slobodna.

- Crkveni postupak proveden je 2017. i 2018., a odlukom pape Franje u lipnju 2018. Gašperov je razriješen i otpušten iz franjevačkog reda uz zabranu daljnjeg crkvenog djelovanja. Kazneni postupak nije pokrenut zbog zastare - piše SD.

- Ponosan sam na hrabrost sudaca jer ovo je prva takva presuda u Hrvatskoj. Izgubio sam svaku vjeru u Crkvu. Moje su rane dvostruko teže jer je ta institucija svih ovih osam godina išla na moje iscrpljivanje - kazao je 44-godišnjak, navodi SD.

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i fra Gracijan za štetu odgovaraju solidarno. Odgovornost Splitsko-makarske nadbiskupije nije utvrđena, piše Jutarnji.