Donesite odluke koje će vam popraviti kvalitetu života

Ako nam druge nacije na nečemu mogu pozavidjeti, to sigurno nije zdravlje. Nacija smo pušača. Četvrtina Hrvata cijenama cigareta i slikama na kutijama usprkos tvrdoglavo nastavlja sa svojom ružnom navikom. Volimo zaviriti i u čašicu, premalo se krećemo i nezdravo hranimo, a pretilost sve više zahvaća i naše najmlađe. Sve to ostavlja posljedice na našem zdravlju, a umjesto da ulažemo u preventivu, plaćamo visoke troškove liječenja. Zanimljivo je i da smo toga bolno svjesni. Naime, svaka treća odrasla osoba u Hrvatskoj, prema podacima Eurostata, smatra da je zbog lošeg zdravlja ograničena u svakodnevnom životu. Statistike nisu na strani zdravlja, no neke odluke koje možemo donijeti već danas mogu s vremenom tu sliku popraviti. Zdravlje je, na kraju krajeva, doista najvažnija stvar u životu.

Dan nepušenja – dobar početak ostatka života bez duhanskog dima

Ako mislite da je život prekratak da u njemu ne biste uživali punim plućima (cigareta) i ostalim nezdravim navikama, sjetite se da ste najveći uzor djeci upravo vi. Ako ne želite da nastave vašim stopama i posegnu za cigaretama, ostavite se pušenja. Odricanje od ove navike stvar je odluke, tako da vam nikakve skupe terapije i tretmani neće pomoći ako ne raščistite s pušenjem u glavi! Danas je Svjetski dan nepušenja. Dobar povod da odluku odmah provedete u djelo.

Dobra hrana nije nužno skupa

Ne trebate trošiti astronomske iznose na hranu da biste se hranili zdravo. Ključ zdrave prehrane, slažu se i znanstvenici i nutricionisti, priprema je sezonskih namirnica koje su tada i najjeftinije, izbjegavanje prženja i nezdravih grickalica i gaziranih pića te – umjerenost. To znači da si katkad možete dopustiti i masni odrezak ili vrećicu čipsa, no ako je takav menu vaš dnevni izbor, tada nastaje problem. Praktično je i ekonomski isplativo sastaviti tjedni menu u kojem ćete kombinirati uravnotežene namirnice uz izbjegavanje prekomjerne konzumacije šećera koji može izazvati ovisnost težu od nikotinske.

Tjelesna aktivnost ne znači da se morate ubijati u teretani

Svaka čast ljubiteljima teretane, no nismo svi isti. Nekima više odgovara bicikliranje, drugima šetnja ili vježbanje pred televizorom. Koju god tjelesnu aktivnost odabrali, neka vam ona bude ugodna, a ne naporna. Ako se morate tjerati na vježbanje za koje ste uplatili mjesečnu članarinu, možda to nije dobar izbor za vas. Eksperimentirajte. Probajte se baviti nekim rekreativnim sportom koji ste voljeli u školskim danima. Košarka na školskom igralištu u kvartu ili vožnja biciklom s klincima, izlet na Sljeme vikendom…mogućnosti su bezbrojne, neka vam lijenost ne bude vječno opravdanje!

Zdravstveno osiguranje – najbolja prevencija

Ako vam nije do posjeta liječniku kad vas ulovi kakva zdravstvena tegoba i čekanja na termin kod specijalista u državnim ambulantama i bolnicama, uložite u svoje zdravlje ugovaranjem dodatnog zdravstvenog osiguranja. Različiti paketi omogućuju vam sistematske preglede, specijalističke preglede i dijagnostičke postupke u obimu koji odaberete, a za to vam ne trebaju uputnice. Termin pregleda, liječnika i ustanovu birate sami. Evo kako to izgleda: ugovorite policu UNIQA dodatnog zdravstvenog Optimal koja vas košta stotinjak kuna mjesečno. Polica obuhvaća jedan sistematski pregled u dvije godine trajanja osiguranja, tisuću kuna specijalističkih pregleda i 3000 kuna dijagnostičkih postupaka. Već ste na sistematskom uštedjeli jer vam inače sistematski, ako ga obavljate privatno u nekoj poliklinici, košta više od tisuću kuna.

Kad kupite policu (možete i online) dobijete iskaznicu s telefonskim brojem medicinske službe koja se zove MedUNIQA. S druge strane 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu dežuraju liječnici i medicinske sestre koje ćete nazvati kad vam ustreba liječnička pomoć, a oni će vas uputiti na pregled koji vam treba.

Za svaki slučaj, dobro je imati i dopunsko zdravstveno koje pokriva troškove participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje preglede kod obiteljskog liječnika, stomatologa, ginekologa, A i B listu lijekova u ljekarni te troškove bolničkog liječenja. Zatražite ponudu još danas kako vas loše zdravlje ne bi ograničavalo u životu!



