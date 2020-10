Donijela je virus u Bijelu kuću? Trumpova fatalna savjetnica od koje se ne odvaja ni na trenutak

<p>Donald i Melanija Trump testirali su se na koronavirus nakon što je pozitivna bila Trumpova najbliža suradnica. Nema pojma o politici, niti ju ona zanima, ali je svejedno osoba od najvećeg povjerenja američkog predsjednika Donalda Trumpa.</p><p>Riječ je o <strong>Hope Hicks (32)</strong>, direktorici komunikacija Bijele kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako iznimno <strong>atraktivna</strong>, upućeni tvrde da je i prava stručnjakinja za komunikacije.</p><p>Otac joj je regionalni izvršni direktor poznate američke PR tvrtke Ogilvy Public Relations Worldwide, a od <strong>2010. do 1015</strong>. bio je i izvršni direktor američke Nacionalne nogometne lige.</p><p>Hope je odrasla u Greenwichu u Connecticutu gdje je završila srednju školu. U slobodno vrijeme bila<br/> je model, te čak snimila jednu reklamu za <strong>Ralpha Laurena</strong>, te se našla na naslovnici magazina <strong>The It Girl, 2005</strong>. godine. </p><p>Diplomirala je engleski jezik u <strong>Southern Methodist University </strong>2010. godine, a od tada njezina profesionalna karijera krenula je doslovno strelovito prema <strong>Bijeloj kući. </strong></p><p>Prvi posao dobila je u njujorškoj Zeno Group, no 2012. godine prelazi u <strong>Hiltzik Strategies</strong>, nakon što je na Super Bowlu upoznala vlasnika tvrtke.</p><p>Odmah je počela raditi za njegovu <strong>klijenticu Ivanku Trump </strong>i njezinu modnu liniju, a uskoro i na drugim događanjima koje je organizirala obitelj Trump.</p><p>Bila je toliko kvalitetan kadar da joj je <strong>Donald Trump 2015</strong>. godine predložio da<br/> bude njegova <strong>sekretarica za tisak </strong>(ma što god to značilo) kad jednog dana krene u kampanju za predsjednika Amerike. </p><p>Obećano - ispunjeno. Tijekom kampanje otvarala je vrata novinarima koji su htjeli <strong>intervjuirati Trumpa</strong>. Naravno, ne u doslovnom smislu. Dnevno je odgovarala na više od<strong> 250 upita i mailova</strong>, donoseći odluke koji reporteri će s njim razgovarati, a koji ne. </p><p>U prosincu 2016. godine objavljeno je da će Hope postati dio Trumpove <strong>administracije </strong>u sasvim novoj ulozi koju je predsjednik kreirao samo za nju - direktorica <strong>strateških komunikacija </strong>u Bijeloj kući.</p><p>Samo mjesec dana nakon imenovanja, magazin Forbes uvrstio ju je među '30 ispod 30' jer je bila jedina žena koja je <strong>rukovodila povijesnom </strong>Trumpovom predsjedničkom kampanjom. </p><p>Nije baš jasno zašto nikad izravno niti javno <strong>ne komunicira s</strong> novinarima. Njezinu rječitost javnost je vidjela tek jednom, kad ju je Trump predstavio kao svoju blisku suradnicu neposredno pred inauguraciju.</p><p>Hopie je izvukla 'široki osmijeh broj 8' i iz sveg glasa u mikrofon uzviknula: 'Sretan Božić svima i hvala Donaldu Trumpu!'.</p><p>I to je bilo to!</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Iznimku je napravila u svibnju 2017. godine iznervirana optužbama The Washington Posta da Trump maltretira suradnike. <strong>Hicks je pokazala </strong>svu svoju glasnogovorničku vještinu:</p><p>- Predsjednik Trump ima <strong>magnetičnu osobnost </strong>i širi pozitivnu energiju, koja je zarazna za sve u njegovoj blizini. Ima jedinstvenu sposobnost da komunicira s ljudima, bez obzira je li u sobi s troje ili u dvorani s <strong>30.000 ljudi.</strong> Izgradio je izvrstan odnos s ljudima tijekom života i prema svakoj osobi se odnosi s puno poštovanja. On je predivan, s odličnim smislom za humor. Ima i nevjerojatnu<br/> <strong>sposobnost da se ljudi </strong>u njegovoj blizini osjećaju posebni i poštovani više nego su ikad pomislili da je moguće. </p><p>Nije to jedini put da se s velikim <strong>udivljenjem izjasnila </strong>o svom izravnom šefu.</p><p>Neki čak već govore da se ponaša kao zaljubljena tinejdžerica. </p><h2>Zove je 'Hopie'</h2><p>A da među Trumpom i Hicks struji <strong>moćni fluid</strong> neki su naslutili zbog njegovog posebnog odnosa prema PR stručnjakinji. Naime, nerijetko od milja izvrće njezino ime, pa kad ju doziva to zvuči kao da se obraća <strong>kućnom</strong> <strong>ljubimcu</strong>.</p><p>Tako joj je nadjenuo nadimak <strong>'Hopie', i 'Hopester</strong>' pa ju sad tim nadimcima već zove i pred ostalim zaposlenicima Bijele kuće. Drugi pak tvrde da je prema Hopester mnogo pažljiviji nego li prema svojoj <strong>Prvoj dami.</strong></p><p>O tome svjedoče i mnoge situacije poput one s inauguracije, kad je Melaniju 'zaboravio' u autu i sam krenuo prema bivšem predsjedniku <strong>Obami i njegovoj supruzi Michelle</strong>.</p><p>Od tada, slični incidenti su se ponovili nekoliko puta. </p><p>Hopie se <strong>ne odvaja od </strong>Trumpa ni trenutka. Njihovi uredi su jedan do drugog, a zajedno odlaze i na službena putovanja, gdje ga ona prati u stopu, pa se već počelo ozbiljno sumnjati da među njima ima nešto <strong>više od poslovnog odnosa</strong>.</p><p>Naime, šest je godina hodala sa šefom <strong>Trumpove kampanje</strong>, a onda kad je imenovana za šeficu ureda u Bijeloj kući, odmah je prekinula tu vezu, zbog kako je rekla, brojnih obaveza.</p><h2>Možda napiše i knjigu</h2><p>Njezina ponosna majka <strong>Caye Ann, </strong>preporučila joj je da jednog dana napiše knjigu o svom iskustvu s Donaldom Trumpom, na što joj je kćer zagonetno odgovorila :'Nikad se ne zna!'</p><p>Trump je svojoj Hopie povjerio još jedan odgovorni zadatak, a to je da <strong>zapisuje njegove Tweetove</strong> i diktira ih osobi koja ih objavljuje. U tome nekad i nije <strong>baš najuspješnija</strong>, pa ako ništa drugo, nasmijava milijune ljudi koji putem društvenih mreža dijele njegove umotvorine. </p><p>No, ako se netko doista <strong>može smijati,</strong> onda je to upravo Hope Hicks. Uz nepostojeću funkciju, Trump je svojoj Hopie dodijelio i adekvatnu plaću, pa tako mjesečno Hicks nosi kući oko <strong>15.000 dolara.</strong></p>