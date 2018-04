'Donio sam štikle i tange, to su darovi za koaliciju HDZ-HNS'

Unatoč događajima 'nabijenom' danu, te manje atraktivnom terminu, saborski su klubovi u srijedu zadržali praksu traženja stanki, kako bi javnosti prenijeli informacije koje smatraju važnima, nezavisni Željko Glasnović stanku je, pak, iskoristio kako bi zagovornicima Istanbulske konvencije podijelio "darove".

Imam darove, za Bojana Glavaševića baletne papučice, za koaliciju HDZ-a/HNS seksi štikle, imam seksi tanga gaćice za žene zarobljene u muškim tijelima, pobrojavao je Glasnović vadeći 'rekvizite' iz crne papirnate vrećice.

To su trebale uručiti feministkinje, no posao je pao na mene, možete pokupiti nagrade nakon glasovanja, poručio je zastupnik.

Prije toga je upozorio na događaje u Siriji, te ustvrdio da smo, možda, na rubu većeg globalnog sukoba. Što znamo što se događa u Siriji, koji je stav hrvatske Vlade prema tom sukobu, zapitao se zastupnik te ustvrdio da o tome ne znamo ništa, niti to, čini mu se, zanima Vladu.

Aleksić: Addiko banka mora Vrani vratiti milijun kuna

Goran Aleksić (SNAGA) izvijestio je o pravomoćnoj presudi koja se tiče tvrtke Vrana iz Biograda kojoj je Addiko banka mora vratiti milijun kuna, jer je "varala na kamatnoj stopi".

Ta je tvrtka, objasnio je, podignula kredit u Hypo, danas Addiko banci, nakon početno ugovorenih uvjeta kreditiranja, promjenjivi parametar počeo je gubiti na vrijednosti, padati prema nuli i to se nije svidjelo Addiko banci, pa je ugovoreni fiksni dio kamatne stope samovoljno mijenjala na više.

No, Vrana je shvatila da to nije zakonito i podignula je tužbu na Trgovačkom sudu u Zadru, dobila je prvostupanjsku, a u veljači ove godine i drugostupanjsku presudu, pa je pravomoćno potvrđeno da Banka mora Vrani vratiti oko milijun kuna jer je varala na kamatnoj stopi, naveo je Aleksić.

Uvjeren je da su banke svim pravnim osobama radile takve stvari, Vladu i Sabor proziva da ne žele pomoći ljudima da izvansudski dođu do rješenja, pa morajući ići na sudove. HDZ je lani obećao da će riješiti problem nezakonitih kamatnih marži, no to još nije učinio, podsjetio je Aleksić.

Silvano Hrelja (HSU) objasnio je građanima zašto dopunsko zdravstveno osiguranje ne pokriva i lijekove. U 12 godina postojanja tog osiguranja razni su osiguravatelji, za razne iznose, pokrivali cijene lijekova sa B liste, no svi su od toga odustali, jer politiku lijekova, cijena, plaćanja prema farmaceutima ne vodi dopunsko osiguranje nego HZZO, objasnio je zastupnik.