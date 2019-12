'Donose se statuti bolnica da bi smjena Nogala bila formalna'

Predsjednica kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš rekla je u ponedjeljak da je bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo smijenjen protuzakonito, a da se na današnjoj sjednici zagrebačke skupštine namjeravaju donijeti statuti bolnica da bi to bilo "formalno".

Mrak-Taritaš je na konferenciji za novinare prije početka 30. sjednice Gradske skupštine ukazala na činjenicu da je Nogalo smijenjen protuzakonito, te da će se na današnjoj sjednici donijeti statuti bolnica da bi to bilo "formalno u skladu sa zakonom".

Objasnila je da to znači da bi Nogala trebalo ponovno smijeniti, samo ne znaju što će biti meritum, jer onaj razlog zašto ga se onda smijenilo, nema podrške u ovom statutu, pa će biti interesantno vidjeti što će se dalje dešavati.

"Ono što zapravo žalosti je da gradonačelnik Zagreba upravlja ovim gradom točno onako kako je njemu ćef, da pritom apsolutno nema nikakav problem da ne poštuje zakon i da se radi mimo zakona. U gradu Zagrebu postoji samo jedna stvar koja je važna - a to je da se poštuje volja gospodina gradonačelnika", ustvrdila je Mrak-Taritaš.

Rekla je da je ova sjednica Gradske skupštine i točke koje su na njezinom dnevnom redu "točna slika kako Bandić upravlja ovim gradom".

"Ove jeseni je zaključio da gospodin Nogalo treba otići, pa je naredio svojim službama - odradite to. No, pritom je zaboravio da postoje zakoni i procedure. Da postoji zakon koji je rekao da statuti moraju biti usklađeni s 1. srpnjem i onda mu je pred kraj godine netko rekao - 'ali gradonačelniče, pa mi to nismo uskladili sa zakonima", kaže Mrak-Taritaš.

Ocjenjuje da to ukazuje "da zakoni ne stanuju u gradskom poglavarstvu iz jednostavnog razloga - gradonačelnik naređuje da se radi ono što je on smislio da se radi, a zakoni su tu negdje usput".

"Ali, to ne ide tako", poručuje Mrak-Taritaš.

Što se tiče Adventa, Mrak Taritaš očekuje da se njihova točka o neprihvatljivom načinu organiziranja Adventa i devastaciji ugleda Grada "neće skinuti s dnevnog reda" današnje sjednice, jer im se čini da je "interes gradonačelnika da pokaže i zastupnicima u Gradskoj skupštini i građanima grada Zagreba pravu istinu o Adventu".

"Pa to bi bio njegov interes, da se to sve na papir stavi i vidi", kaže Mrak-Taritaš.

Gradski zastupnik GLAS-a Stanko Kordić podsjetio je da su prije tri tjedna u skupštinsku proceduru pustili točku oko organiziranja Adventa. U njoj su tražili da se utvrdi pravna osnova, sve procedure koje su provedene i da se podnese financijsko izvješće gdje bi se vidjelo koji su troškovi i prihodi.

