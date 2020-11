Donosimo jedanast naslova na koje vrijedi obratiti pažnju...

Zagrebački Interliber, godišnji sajam knjiga, znalo je posjetiti i 120.000 ljudi. Zbog pandemije korona virusa sve je prebačeno on-line

<p>Unatoč pandemiji korona virusa zbog koje je odgođen ovogodišnji Interliber, u Školskoj knjizi Međunarodni sajam knjiga traje do kraja studenoga, a izdanja svjetske i domaće književnosti mogu se pronaći i do 70 posto snižene.</p><p>Odabrali smo 11 naslova na koje vrijedi obratiti pažnju:</p><p><strong>1. J. R. R. Tolkien – Silmarillion</strong></p><p>Ove su priče drukčije pisane od Hobita i Gospodara prstenova. Iscrpni povijesni zapisi, prožeti ljubavlju, izdajom, prijateljstvom i moći daju dubinu romanima koji su mu prethodili te popunjava praznine i nudi povijesni kontekst dotad tek dotaknut Tolkienovim perom.</p><p>Da biste istinski razumjeli Gospodara prstenova, morate pročitati Silmarillion. Bez iskustva čitanja Silmarilliona, Galadriel je samo kraljica koja se boji da će izgubiti kraljevstvo, no ona je puno više od toga, ona je posljednja Noldorka i sudionica Fëanorove pobune, kojoj nije nimalo lako ostaviti sve što je sagradila u Međuzemlju i moliti oprost od Valara.</p><p>Ako niste pročitali Silmarillion, mislite da je Aragorn samo prijestolonasljednik staroga kraljevstva koji ostvaruje svoje pravo i uzima krunu, no... Aragorn je, zapravo, posljednji nasljednik edaina, vilin-drugova koji su se suprotstavili Morgothu, kao i Númenorana, nekad ponosnog naroda koji je digao ustanak protiv Valara i propao.</p><p><strong>2. Stephanie Meyer – Ponoćno sunce</strong></p><p>Ova dirljiva ljubavna priča o razornim posljedicama besmrtne ljubavi očarava i ostavlja bez daha.</p><p>Kad su se Edward Cullen i Bella Swan sreli u Sumraku, rodila se jedinstvena ljubav. No dosad smo znali samo Bellinu priču. U Ponoćnome suncu napokon čitamo Edwardovu.</p><p>Nezaboravna ljubavna priča između Belle i vampira Edwarda u Ponoćnom suncu dobiva nov i mračan obrat. Susret s Bellom najpotresniji je i najneobičniji događaj koji je Edward doživio u svojem besmrtnom životu vampira. Nove, očaravajuće pojedinosti o njegovoj prošlosti i dubina njegovih misli odaju nam zašto mu je ljubav prema Belli najveće iskušenje u životu. Bude li slijedio svoje srce, svoju žudnju, Bellu će dovesti u opasnost. Može li živjeti bez Belle?</p><p>Romani serijala Sumrak očaravaju milijune čitatelja diljem svijeta. Ti suvremeni klasici o pravoj i gotovo nemogućoj ljubavi između srednjoškolke Belle Swan i vampira Edwarda Cullena pomaknuli su granice žanra književnosti za mlade i stekli status književnog fenomena. Prema ovim romanima snimljeni su i vrlo uspješni istoimeni filmovi s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom u glavnim ulogama.</p><p>Ovo je priča o životu, a ne o smrti, o ljubavi, a ne o požudi, poručuje autorica uspješnog serijala Stephenie Meyer.</p><p><strong>3. S. King – Misery</strong></p><p>Glavni lik je Paul Sheldon, profesionalni pisac. Piše da bi živio. No donese pogrešnu odluku... Sada mora pisati da bi preživio. Misery Chastain je mrtva. Misery je heroina Paulovih ljubavnih romana koji su osvojili milijune čitateljica. S tim se romanom glavni lik obogatio i postao slavan, no ne i cijenjen pisac. Misery je otišla u povijest pa je Paul napokon slobodan! Upravo završava roman po kojemu će ga pamtiti naraštaji čitatelja. Postat će pisac ozbiljne i cijenjene književnosti. Nažalost, dogodi mu se automobilska nesreća. Život mu spasi Annie Wilkes, medicinska sestra i vatrena obožavateljica Misery. Annie je vrlo nagle ćudi, no ima golemu zalihu lijekova protiv bolova. I voli čitati. Romane o Misery. Omamljujuće jeziva priča o mentalnoj poremećenosti, spisateljskoj muci i ovisničkoj krizi.</p><p><strong>4. S. King – Vukovi Calle</strong></p><p>Stephen King jedan je od najvećih pripovjedača današnjice. Epska saga Kula tmine njegovo je remek-djelo. Vukovi Calle peti je nastavak Kule tmine. Glavni lik Roland jedan je od najdojmljivijih likova iz kreativne radionice Stephena Kinga. U ranijim nastavcima Roland se već susreo s Blaineom Jednotračnim i osvetoljubivim vještcem Randallom Flaggom i sada se Rolandova skupina zvana ka-tet opet nalazi na jugoistočnoj Stazi Zrake. Tu, u pograničnim zemljama što leže između Međuzemlja i Krajzemlja, Rolandu i njegovim prijateljima približava se skupina uplašenih predstavnika obližnjega grada Calle na Sturgisu. Callu će uskoro napasti Vukovi – maskirani jahači što jedanput u svakoj generaciji dolaze krasti djecu. Narodu Calle potrebna je pomoć koju joj samo revolveraši mogu pružiti. Gradski svećenik – otac Callahan, koji je nekoć živio u Sudbi Jeruzalemskoj u državi Maine – obećava da će im dati Crnu Trinaesticu, najmoćniju i najpodmukliju Merlinovu čarobnu kuglu. On se njome poslužio da bi ušao u Međuzemlje, i ona sada nemirno spava ispod podnih dasaka u njegovoj crkvi.</p><p><strong>5. R. Riggs - Konferencija ptica</strong></p><p>Mirni život 16-godišnjeg Jacoba teče mirno do smrti djeda Abea i tajanstvenog pisma koje ga vodi na daleki velški otok, gdje otkriva ruševine doma gospođice Peregrine za čudnovatu djecu. Dok Jacob istražuje napuštene sobe i hodnike u razrušenoj kući, postaje mu jasno da ta djeca nisu bila samo čudnovata: možda su bila i opasna. Možda su s pravom bila izolirana na napuštenome otoku. Koliko se god to činilo nemogućim, možda su nekako još uvijek živa… U petoj knjizi, Konferencija ptica, Jacob se odvaja od prijatelja i gospođice Peregrine kako bi spasio Noor Pradesh, novu čudnovatu. Spasiti Noor znači osigurati budućnost čudnovatima. Jacob je dobio samo nekoliko zbunjujućih naznaka na osnovi kojih se mora domisliti kako naći V., najzagonetniju i najmoćniju Abeovu suradnicu. No V. se skriva i ne želi da je itko nađe.</p><p>Jacobu su za leđima neprijatelji...</p><p><strong>6. M. Atwood - Svjedočanstva</strong></p><p>Nastavak Sluškinjine priče i ispovijesti o Fredovoj. Teokratski režim Republike Gilead i dalje drži vlast u svojim rukama, no naziru se i znaci njegova propadanja. Petnaest godina nakon što je glavna junakinja Fredova otišla u nepoznato, tri žene iz Gileada ustaju protiv režima koji je ušutkao žene. Dvije su pripadnice prve generacije koja je odrasla i stasala u novome poretku, a treća je Tetka Lydia. Njihova svjedočanstva razotkrivaju što se zbiva u samome srcu Gileada. Svaka se junakinja mora suočiti sa samom sobom i pritom spoznati koliko je spremna žrtvovati se za ono u što vjeruje.</p><p><strong>7. D. Attenborough - Život na našem planetu – Moje svjedočanstvo i vizija budućnost</strong></p><p>Nastala u istom trenutku kad i Netflixov popularni dokumentarac, Život na našem planetu je knjiga koja se mora pročitati. U svojoj najnovijoj knjizi Život na našem planetu – Moje svjedočanstvo i vizija budućnosti David Attenborough svjedoči o klimatskoj krizi, prognozira što će se događati do kraja 21. stoljeća ako se prema prirodi nastavimo ponašati onako kako smo to dosad činili te predlaže rješenja za ispravljanje pogrešaka i modele novog suživota s planetom.</p><p>Ova knjiga sustavno bilježi samo manji dio strašne štete koju je čovječanstvo već nanijelo prirodnom svijetu te stvarnu i blisku opasnost da bude mnogo gore ako odmah nešto ne poduzmemo. No knjiga je i puna nade jer nudi drukčiju budućnost. David Attenborough opisuje kako da počnemo ispravljati stvar: »Sve još možemo popraviti, obuzdati svoj utjecaj, promijeniti smjer našeg razvoja i ponovno postati vrsta koja živi u harmoniji s prirodom. Sve što je potrebno jest volja.« Knjigu je s engleskoga prevela Dubravka Pleše.</p><p><strong>8. M. Mazzucato – Država poduzetnica</strong></p><p>Odmah nakon objavljivanja Država poduzetnica proglašena je svjetskom senzacijom, a njezina autorica Mariana Mazzucato uvrštena među ekonomske zvijezde današnjice. U svojoj briljantnoj knjizi autorica dokazuje da nije privatni sektor onaj koji najhrabrije ulazi u rizike i dolazi do najvećih otkrića, nego je to država koja često trpi nepravedne kritike. Mariana Mazzucato dobitnica je prestižnih nagrada na području ekonomije, a magazin New Republic proglasio ju je jednim od „tri najvažnija mislioca u području inovacija“.</p><p>Knjigu je s engleskoga jezika preveo Ratko Bošković. </p><p><strong>9. A. Žepec: BOOM–Put do slobode svakog poduzetnika</strong></p><p>Da bi poduzeće uspješno poslovalo, treba imati uređena i usklađena četiri osnovna dijela– jasnu strategiju, učinkovitu organizaciju, kvalitetnu komunikaciju i dobar oblik nagrađivanja. Ovaj motivacijski priručnik uspješno gradi i povezuje te četiri komponente i pomaže malim i srednjim tvrtkama da profesionaliziraju poslovanje. Ako se načela iz knjige dosljedno i mudro primijene u organizaciji, za godinu dana bit će uočljiv „BOOM” u rezultatima i zadovoljstvu zaposlenika organizacije.</p><p><strong>10. R.H. Thaler - Nerazumno ponašanje– stvaranje bihevioralne ekonomije</strong></p><p>Magazini Forbes i Economist proglasili su Nerazumno ponašanje– stvaranje bihevioralne ekonomije najboljom poslovnom i ekonomskom knjigom 2017. godine. Iste je godine njezinu autoru Richardu H. Thaleru dodijeljena Nobelova nagrada za revolucionaran rad u povezivanju ekonomije i psihologije. Upravo u knjizi Nerazumno ponašanje Thaler, utemeljitelj bihevioralne ekonomije, pokazuje da je za uspješno poslovanje jednako važno razumjeti ljudsko ponašanje i financijske izvještaje. Knjiga sadržava mnogobrojne primjere iz svakidašnjeg života, anegdote i šale s pomoću kojih autor na duhovit način predstavlja ekonomsku povijest.</p><p>Nerazumno ponašanje prevela je s engleskoga jezika dr. sc. Maja Vidović.</p><p><strong>11. Blaženka Rogan: Moberi – psihopati i sociopati na radnome mjestu</strong></p><p>Moberi – psihopati i sociopati na radnome mjestu prvo je sveobuhvatno djelo stemommobinga na radnome mjestu u Hrvatskoj. Autorica Blaženka Rogan, stručnjakinja u području mobinga, napisala je ovu korisnu i vrijednu knjigu na znanstven i istodobno popularizacijski način. Knjiga je izvoran doprinos stručnom proučavanju mobinga–„tihog i perfidnog ubojice” na radnome mjestu, pomaže u njegovu otkrivanju i u strategijama kako se s njim suočiti i kako ga prevladati.</p><p> </p>