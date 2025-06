Donosimo veliki vodič: Zagreb postaje veliko ljetno gradilište. Evo što će sve raditi, kad i gdje

Zagreb ovog ljeta postaje veliko gradilište. Radovi su na ukupno 23 lokacije diljem metropole, od krajnjeg istoka pa sve do krajnjeg zapada grada. Donosimo detaljan vodič što će se graditi i kada te kada bi radovi trebali biti dovršeni kako bi se promet u gradu vratio u 'normalu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Evo gdje nisu radovi: Zagreb opet ljetno gradilište, sve možete pratiti uživo na karti | Video: 24sata/Grad Zagreb/Pixsell

Glavnina radova obavljat će se ljeti, kad su povoljni vremenski uvjeti i kad je najmanje opterećenje u prometu zbog školskih praznika i korištenja godišnjih odmora. Neke radove će biti nužno izvoditi i tijekom cijele godine, navode iz Grada, budući da zbog svog opsega zahtijevaju dugotrajnije zahvate kao na primjer rekonstrukcija 3. razine petlje na Slavonskoj aveniji i Aveniji Marina Držića.

Grad je objavio i web stranicu s detaljima i planovima kojima bi građanima mogli olakšati informiranje i planiranje putovanja prilikom izvođenja infrastrukturnih radova na gradskim prometnicama. Radi se o interaktivnoj karti dostupnoj svim građanima koja po prvi put na jednom mjestu objedinjuje sve veće radove koji će započeti po završetku školske godine.

Zamjena tramvajske pruge kod Ribnjaka

Jedan od većih projekata odvija se u samom središtu grada, nedaleko od popularnog parka Ribnjak. Obnavlja se tramvajska pruga dužine 1,5 kilometara, od Vlaške do Grškovićeve ulice. Radovi započinju 15. lipnja i trajat će sve do rujna. Budući da pruga nije obnavljana gotovo trideset godina, očekuje se znatno tiši promet na toj prometnici. Osim tračnica, sanirat će se i kolnik, čime će cijelo područje dobiti novi, moderniji izgled.

Zagreb: Zbog sanacije zgrada zatvorena ulica Ribnjak | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I Ksaverska cesta, nešto sjevernije od prethodno spomenutog gradilišta, ulazi u fazu potpune obnove. Ukupno 1.826 metara tramvajske pruge između Ulice Matije Jandrića i zaokretnice Mihaljevac bit će zamijenjeno do 8. rujna, čime će se unaprijediti sigurnost i udobnost javnog prijevoza na toj prometnoj ruti.

Zatvoren promet između Mandaličine i Sv. Duha

Zapadni dio Ilice, jedne od najfrekventnijih zagrebačkih ulica, uskoro ulazi u novu fazu rekonstrukcije - ovaj put riječ je o zamjeni dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi će se izvoditi na dionici od Mandaličine do Svetog Duha, a cijeli će se potez za vrijeme zahvata zatvoriti za motorna vozila.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Privremeno će biti pogođen i tramvajski promet: linije 2, 6 i 11 obustavit će promet samo vikendom i to prema potrebi, kako bi se minimizirao utjecaj na svakodnevno kretanje građana. Početak radova očekuje se već idući tjedan, a planirani završetak predviđen je za početak rujna.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sljedeća točka ljetnih radova vodi nas prema Savici, gdje počinje opsežna obnova treće razine cestovne petlje iz smjera istoka prema Novom Zagrebu. Radovi će potrajati punih godinu dana, a obuhvatit će kompletnu zamjenu ograda, postavljanje novog asfaltnog sloja te obnovu nosivih stupova i čeličnih obloga konstrukcije.

Paralelno s time, tijekom srpnja, zahvati se šire i na područje Vukovarske ulice. Od 7. do 13. srpnja bit će zatvoren južni kolnik Ulice grada Vukovara u smjeru istok–zapad, dok će tramvajski promet normalno funkcionirati. Riječ je o zamjeni složenog tramvajskog skretničkog sustava na jugozapadnom dijelu raskrižja - važan zahvat koji će povećati sigurnost i protočnost tramvaja kroz ovo prometno čvorište.

Širi se Sarajevska ulica

Prometno opterećena Selska cesta ulazi u fazu rekonstrukcije – zatvara se zapadni kolnik u smjeru juga između Ozaljske i Zagorske ulice zbog radova na niskotlačnom plinovodu i kućnim priključcima u duljini od 1.500 metara. Vozači će prometovati dvosmjerno po istočnoj strani kolnika, uz očekivana zadržavanja.

Zagreb: Prometnu petlja na križanju Držićeve i Slavonske avenije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S druge strane grada, u kvartu Maksimir, radovi na Srebrnjaku privode se kraju. Do sredine mjeseca planira se završiti obnova plinovoda, nakon čega slijedi asfaltiranje cijele trase – što znači kraj raskopane ulice i povratak normalnog prometa.

Na zapadu grada, bez točnog datuma početka, obnavlja se i sjeverni kolnik između Ferdinanda Budickog i Petrovaradinske ulice, gdje će se promet preusmjeravati obilazno.

Krajnji zapad dobiva novi sloj asfalta – Aleja Bolonje bit će obnovljena na sjevernim trakama, od Škorpikove do Prigornice. Radovi počinju u ponedjeljak i predviđa se da će trajati oko mjesec dana.

Zagreb: Radovi u Sarajevskoj snimljeni iz zraka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za kraj, stižu i dobre vijesti za stanovnike Dugava. Sarajevska cesta konačno ide u proširenje! Projekt uključuje puni profil s čak tri prometne trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu te pješačke i biciklističke staze s obje strane – pravi infrastrukturni zahvat koji će znatno rasteretiti promet prema Novom Zagrebu.

Radovi po cijelom gradu

Istočni dio Zagreba također će ovog ljeta biti pod opsadom strojeva. Iako za neke lokacije još nije poznat točan datum ni trajanje radova, stanovnici Dubrave uskoro će moći odahnuti - asfaltiranje dionice od Grižanske do Dankovečke bliži se kraju i prema planu bi trebalo biti gotovo do 20. lipnja.

Jedan od značajnijih infrastrukturnih zahvata odnosi se na nadvožnjak na Ljubljanskoj aveniji. Tamo se priprema obnova koja će trajati punih šest mjeseci. Kako bi se ublažio udar na promet, Grad će osigurati privremenu prometnicu s dvije trake u svakom smjeru.

Zagreb: Promet na Zagreba?koj aveniji | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Na istočnom dijelu grada također kreće zamjena dotrajalih čeličnih niskotlačnih plinovoda modernim polietilenskim cijevima. Radovi se protežu od Borongajske ulice, u blizini nekadašnjeg aerodroma, pa sve do Savudrijske. Po završetku plinskih radova, planirano je i potpuno asfaltiranje prometnice. Početak zahvata predviđen je do kraja lipnja, a završetak do rujna – taman na vrijeme za početak školske godine.

Ni centar grada neće biti pošteđen. Od ponedjeljka, započinje asfaltiranje ulica Ljudevita Posavskog, Banjavčićeve i Zavrtnice, a najavljena je i rekonstrukcija više kružnih tokova u okolici Radničke. Ulice će se povremeno zatvarati, ovisno o fazama radova – vozači će trebati dodatnu dozu strpljenja.

Asfaltiranje na više lokacija

Na Aveniji Većeslava Holjevca, između Ulice Mladosti i skretanja za nadvožnjak prema Velikoj cesti, u planu je kompletna obnova kolnika. Paralelno s time, asfaltirat će se i Utinjska ulica, na dionici između Radmanovačke i Savski gaj XIII. Iako točan početak radova nije naveden, jasno je da će se radovi odvijati tijekom ljetnih mjeseci.

Na Branimirovoj ulici, jednom od ključnih prometnih pravaca istoka grada, veći zahvat očekuje se u rujnu. Novi sloj asfalta planiran je na dionici od Aleje javora do R. Škrnjuga, u smjeru prema istoku. Za sada nema informacija o mogućim preusmjeravanjima prometa, no očekuje se da će zahvat biti organiziran uz minimalne smetnje.

Zagreb: Radovi u Sarajevskoj snimljeni iz zraka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za kraj, vrijedi izdvojiti još dvije važne prometnice koje će dobiti novi asfaltni sloj – Zagrebačku cestu te dio Škorpikove ulice. Iako nisu objavljeni točni termini, jasno je da će i ove lokacije biti zahvaćene radovima u sklopu velike ljetne prometne obnove.

Proširit će se i Heizelova ulica, na potezu između Slavonske avenije i Ulice Donje Svetice. Radovi počinju tijekom srpnja, a iz Grada poručuju kako se ne očekuju veće poteškoće – promet bi se trebao odvijati u oba smjera tijekom cijelog trajanja radova.

Na Slavonskoj aveniji, pak, predviđena je ugradnja lijevih skretača kod ulice III. Resnik, a dodatno će se rekonstruirati i tramvajska skretnica na ključnom križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića. Iako tramvajski promet ostaje neometan, promet osobnih vozila bit će djelomično ograničen – bit će onemogućen prolazak sjevernim kolnikom Ulice grada Vukovara iz smjera istoka prema zapadu.

Time se zaokružuje popis 23 prometne lokacije na kojima će se ovoga ljeta u Zagrebu izvoditi značajni infrastrukturni zahvati.