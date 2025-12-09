Obavijesti

FEMICIDI U HRVATSKOJ

DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju

Piše Veronika Miloševski,
DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/Lendavainfo.com

Mladić (24) je žrtvi (22) zadao više ubodnih rana nožem u predjelu trupa, vrata i glave. Preminula je na mjestu događaja

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci provelo je prvo ispitivanje Hrvata (24), nakon što je Policijska uprava primorsko-goranska podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva iz članka 111.a stavka 1. Kaznenog zakona.

Prema zasad prikupljenim informacijama, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik 6. prosinca 2025. u jutarnjim satima na području Rijeke, djelujući s namjerom da usmrti 22-godišnju žrtvu s kojom je bio u intimnoj vezi, žrtvi zadao više ubodnih rana nožem u predjelu trupa, vrata i glave. Zadobivši teške i višestruke ozljede, žena je preminula na mjestu događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Kao razlozi se navode opasnost od ponavljanja kaznenog djela te potreba neometanog odvijanja kaznenog postupka s obzirom na to da je riječ o djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja posebno su teške, sukladno članku 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 7. prosinca 2025., nakon što je 6. prosinca 2025. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1985.) zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 2. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1997.) i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju iz članka 111.a u vezi članka 34. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1996.).

Županijsko državno odvjetništvo izdalo je europski uhidbeni nalog, po kojem je okrivljenik dana 9. prosinca 2025. iz Republike Slovenije predan Republici Hrvatskoj i sproveden u istražni zatvor.

