DORH istražuje Soptu: Kako je prebacio krivicu na posadu i zapovjednika. Sindikati u šoku!

Sad već bivši predsjednik uprave Jadrolinije, HDZ-ovac David Sopta, platio je vrtoglavih 50.000 eura za stručno pravno mišljenje o nesreći na trajektu Lastovo, a njega je na 18 stranica ispisao umirovljeni Dragan Bolanča, bivši profesor na Pravnom fakultetu u Splitu i aktualni vlasnik tvrtke za pomorsko savjetovanje. To mišljenje potpuno amnestira Soptu od odgovornosti za tragediju. Njegov je fokus prebacivanje krivnje na zapovjednika i posadu, a manje relevantnim smatra to što ne postoje jasne upute i procedure pri rukovanju rampom, kao i to što su mnogi članovi posade novoukrcani.

