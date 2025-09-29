Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS IZ ZAGREBA

Digli optužnicu nad muškarcem, usmrtio je suprugu u Dubravi. Terete ga za teško ubojstvo

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Digli optužnicu nad muškarcem, usmrtio je suprugu u Dubravi. Terete ga za teško ubojstvo
Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

Muškarac (77) je u travnju na području Dubrave tupim predmetom usmrtio suprugu (76). Supružnici su se prvo verbalno sukobili, a zatim i fizički

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon pet mjeseci, završilo istragu zbog ubojstva u Zagrebu 26. travnja. Pred Županijskim sudom u Zagrebu DORH je digao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1948.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva.

- Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je 26. travnja 2025. oko 18,30 sati u Zagrebu, u stanu u kojem je živio sa žrtvom, svojom suprugom, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, s namjerom da joj oduzme život, nanio joj po glavi i tijelu brojne teške tjelesne ozljede. Uslijed zadobivenih ozljeda žrtva je preminula na mjestu događaja - navode u DORH-u.

ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?! CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je u optužnici produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, muškarac (77) je u travnju na području Dubrave tupim predmetom usmrtio suprugu (76). Index je tada pisao da su se supružnici prvo verbalno sukobili, a zatim i fizički. Zadao joj je više udarca po glavu i tijelu, a žena je preminula na mjestu. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025