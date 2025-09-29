Digli optužnicu nad muškarcem, usmrtio je suprugu u Dubravi. Terete ga za teško ubojstvo

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, nakon pet mjeseci, završilo istragu zbog ubojstva u Zagrebu 26. travnja. Pred Županijskim sudom u Zagrebu DORH je digao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1948.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva.

- Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je 26. travnja 2025. oko 18,30 sati u Zagrebu, u stanu u kojem je živio sa žrtvom, svojom suprugom, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, s namjerom da joj oduzme život, nanio joj po glavi i tijelu brojne teške tjelesne ozljede. Uslijed zadobivenih ozljeda žrtva je preminula na mjestu događaja - navode u DORH-u.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je u optužnici produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, muškarac (77) je u travnju na području Dubrave tupim predmetom usmrtio suprugu (76). Index je tada pisao da su se supružnici prvo verbalno sukobili, a zatim i fizički. Zadao joj je više udarca po glavu i tijelu, a žena je preminula na mjestu.