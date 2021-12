Premijer Andrej Plenković kritizirao je u četvrtak na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade rad MUP-a, SOA-e i DORH-a vezano uz napad na Banske dvore.

- Ja smatram da tu nije sve razotkriveno i da nije napravljen dovoljan napor. Nemoguće je da netko to, eto tako, ničim izazvan s 21 godinom sam od sebe napravi. Previše je sijanja mržnje i huškanja u hrvatskom društvu, previše je laganja, difamiranja, etiketiranja pa su onda ljudi, koji nisu dovoljno stabilni, u stanju i ovakve korake napraviti. To je ozbiljan problem i s time se moraju baviti svi, i DORH i MUP i SOA, i to puno ozbiljnije i bolje nego do sada - rekao je i poručio kako je to već sve direktno i rekao čelnicima tih institucija.

Iz DORH-a su za N1 odgovorili na te kritike.

- Nadležno državno odvjetništvo će, kao tijelo kaznenog progona počinitelja, poduzeti zakonom propisane radnje iz svoje nadležnosti kada prethodno nadležna tijela otkrivanja počinitelja kaznenih djela dostave dokaze protiv drugih, mogućih, osoba za koje bi se utvrdila osnova sumnje na počinjenje kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske ne smatra navedene izjave predsjednika Vlade Republike Hrvatske pritiskom na rad državnog odvjetništva - poručili su iz DORH-a.