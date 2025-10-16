Obavijesti

IDE U ISTRAŽNI ZATVOR

DORH pokrenuo istragu protiv žene (54) iz Koprivnice: Gurnula izvanbračnog muža, umro je

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

DORH je ispitao okrivljenicu te joj je na temelju njihova prijedloga Županijski sud u Varaždinu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenut će istragu protiv Hrvatice (54) zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.

- Postoji osnovana sumnja da je 54-godišnja okrivljenica 9. listopada 2025. u mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji, tijekom sukoba, gurnula svog 78-godišnjeg izvanbračnog supruga, tako da je glavom udario o pod i pritom zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja - navodi DORH.

Podsjetimo, koprivnička policija je u subotu u popodnevnim satima pronašla mrtvo tijelo muškarca (78) u kući. Policija je tada uhitila spomenutu ženu zbog sumnje da se sukobila s pokojnikom koji je uslijed svega pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo. 

