DORH pokrenuo istragu protiv žene (54) iz Koprivnice: Gurnula izvanbračnog muža, umro je

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenut će istragu protiv Hrvatice (54) zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.

- Postoji osnovana sumnja da je 54-godišnja okrivljenica 9. listopada 2025. u mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji, tijekom sukoba, gurnula svog 78-godišnjeg izvanbračnog supruga, tako da je glavom udario o pod i pritom zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja - navodi DORH.

DORH je ispitao okrivljenicu te joj je na temelju njihova prijedloga Županijski sud u Varaždinu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, koprivnička policija je u subotu u popodnevnim satima pronašla mrtvo tijelo muškarca (78) u kući. Policija je tada uhitila spomenutu ženu zbog sumnje da se sukobila s pokojnikom koji je uslijed svega pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo.