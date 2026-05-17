TRAGEDIJA

DORH se oglasio o ubojstvu u Drnišu: Upucao je mladića (19) koji mu je dostavio hranu...

U Drnišu muškarac ubio dostavljača | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske nastavlja s provođenjem daljnjih mjera

U subotu oko 23 sata u Drnišu 50-godišnji hrvatski državljanin ispalio je hitac iz vatrenog oružja u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji mu je dostavio naručenu hranu, uslijed čega je mladić zadobio ozljedu od koje je i preminuo na mjestu događaja, priopćio je DORH.

KONOBAR IZ PIZZERIJE Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'
Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'

Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku je u nedjelju rukovodio očevidom koji je proveden u suradnji s policijskim službenicima PU šibensko-kninske, povodom dojave o sumnji na počinjenje ubojstva. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku zatražilo je obdukciju usmrćenog mladića. Sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnijeli su zahtjev za pretragu doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik.

UBOJSTVO U DRNIŠU Mještanka: 'Aleksić je još 2023. imao popis 12 plavuša koje je planirao likvidirati'
Mještanka: 'Aleksić je još 2023. imao popis 12 plavuša koje je planirao likvidirati'

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske nastavlja s provođenjem daljnjih mjera i radnji kako bi utvrdili sve relevantne činjenice i okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela.

