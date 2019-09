Dorian i dalje hara: U Kanadi urušio cijelu dizalicu na zgradu

Uragan Dorian stigao je do kanadskog kopna, objavio je kanadski centar za uragane. Centar uragana Dorian stigao je do kopna jugozapadno od Halifaxa ranije tijekom večeri, nastavlja se u izjavi.

Oluja je bila u subotu u 21 sat po lokalnom vremenu 48 kilometara udaljena od Halifaxa i razvijala je vjetrove brzine od gotovo 150 kilometara na sat.

Vjetar je puhao toliko jako da je u subotu kraj jedne zgrade u Halifaxu otpuhao građevinsku dizalicu na drugu zgradu. Na sreću, zgrada na koju se dizalica srušila tek se gradila pa nikoga nije bilo unutra.

Kanađanka Fatema Ali uhvatila je mobitelom ovaj trenutak, a njen susjed Alex Glista također je svjedočio padu. CTV News Channelu rekao je kako je vidio dizalicu da se njiše i zabrinuo se, ali pretpostavio kako se ništa neće ozbiljno dogoditi.

- Odjednom smo čuli glasnu buku i kada smo pogledali kroz prozor, imali smo što za vidjeti. Dizalica je počela padati na nedovršenu zgradu pokraj. Dizalica se doslovno prepolovila - kazao je Glista.

The impacts of Dorian on Canada could be quite catastrophic as weather models show the storm expanding in size and remaining quite intense. While it will take on extra-tropical characteristics, the winds will be just as damaging.



(@weathermodels_) pic.twitter.com/rCzc9tBAYa