’Dosad sam u karijeri operirao 80 glavatih želvi, nevjerojatan je osjećaj spasiti to morsko biće’

Nevjerojatan je osjećaj spasiti to morsko biće koje dalje nastavlja svoj put u prirodnom staništu. Rekao nam je to pulski veterinar Mikele Medica. On je prvi veterinar u državi koji je operirao morsku kornjaču glavatu želvu. Bilo je to prije 23 godine, a u svojem radnom vijeku operirao je osamdesetak tih ugroženih morskih bića i tako im spasio život. Vraćene su u morsko plavetnilo nakon oporavka. Sad svoje dvadesetogodišnje znanje i iskustvo prenosi na mladu veterinarku Luciju Marković, koja radi u pulskom Aquariumu.