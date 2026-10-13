Obavijesti

News

Komentari 1
USPJEH PULSKOG VETERINARA PLUS+

’Dosad sam u karijeri operirao 80 glavatih želvi, nevjerojatan je osjećaj spasiti to morsko biće’

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 3 min
’Dosad sam u karijeri operirao 80 glavatih želvi, nevjerojatan je osjećaj spasiti to morsko biće’
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Veterinar Mikele Medica prvi je veterinar u državi koji je operirao morsku kornjaču glavatu želvu. Bilo je to 2003., a u svojem radnom vijeku spasio je desetke ugroženih morskih kornjača

Nevjerojatan je osjećaj spasiti to morsko biće koje dalje nastavlja svoj put u prirodnom staništu. Rekao nam je to pulski veterinar Mikele Medica. On je prvi veterinar u državi koji je operirao morsku kornjaču glavatu želvu. Bilo je to prije 23 godine, a u svojem radnom vijeku operirao je osamdesetak tih ugroženih morskih bića i tako im spasio život. Vraćene su u morsko plavetnilo nakon oporavka. Sad svoje dvadesetogodišnje znanje i iskustvo prenosi na mladu veterinarku Luciju Marković, koja radi u pulskom Aquariumu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .
Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti
SIGNAL ZA OTMICU

Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora, rekao je Anušić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026