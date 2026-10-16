Dosad uhitili troje ljudi zbog nacističkih povika: 'Tragamo za više ljudi, analiziramo snimke'

Splitska policija izvijestila je u petak kako su dosad uhitili troje ljudi i nad njima se provodi istraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju).

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Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

- Više osoba je identificirano i u tijeku je postupak uhićenja i traganja. Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimki - navodi policija koja se oglasila o sramotnim nacističkim povicima Torcide tijekom kortea navijača.

Navode da su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja.

Utakmicu koja je odigrana u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu pratilo je oko 31.273 gledatelja, među kojima je bilo 1413 gostujućih navijača. Tijekom osiguranja utakmice policija je privela ukupno 28 osoba, a svi privedeni bili su domaći navijači.

Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije. Razilazak posjetitelja nakon završetka utakmice protekao je uredno. Policijski službenici su obavili prepratu gostujućih navijača i gostujuće momčadi. Nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem.