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POLICIJA O SRAMOTI TORCIDE

Dosad uhitili troje ljudi zbog nacističkih povika: 'Tragamo za više ljudi, analiziramo snimke'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Dosad uhitili troje ljudi zbog nacističkih povika: 'Tragamo za više ljudi, analiziramo snimke'
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Tri osobe uhićene su nakon utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju, izvijestila je policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija nastavlja identificirati osobe sa snimki.

Splitska policija izvijestila je u petak kako su dosad uhitili troje ljudi i nad njima se provodi istraga zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju).

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Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' VIDEO
Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

-  Više osoba je identificirano i u tijeku je postupak uhićenja i traganja. Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimki - navodi policija koja se oglasila o sramotnim nacističkim povicima Torcide tijekom kortea navijača.

Navode da su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja.

Utakmicu koja je odigrana u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu pratilo je oko 31.273 gledatelja, među kojima je bilo 1413 gostujućih navijača. Tijekom osiguranja utakmice policija je privela ukupno 28 osoba, a svi privedeni bili su domaći navijači.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije. Razilazak posjetitelja nakon završetka utakmice protekao je uredno. Policijski službenici su obavili prepratu gostujućih navijača i gostujuće momčadi. Nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem.

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Komentari 11
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U Splitu su se dogodile sramotne scene tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su navijači skandirali ime Adolfa Hitlera, što je potaknulo policijsku akciju privođenja osumnjičenih.
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Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
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O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja

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