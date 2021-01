Nakon što je u Solinu sa zemljom sravnjena rodna kuća solinskog povjesničara i književnika iz 19. stoljeća, don Lovre Katića, a sve u režiji investitorice Mare Sapunar, sestre Željka Keruma i supruge Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, donosimo kratki nekrolog građevinama u vlasništvu obitelji Kerum i njegove bliže rodbine.

Kao jedan od posljednjih primjera nakon kojeg se digla neviđena prašina jest Kerumova nedavna intervencija u secesijskoj vili Antičević u Bihaćkoj ulici u Splitu. Zanemarimo kupus i raštiku koju je posadio u vrtu, problem je nastao zbog otvaranja ulaza u podrum i oštećenja fasade gdje je izgradio pristupne stube te je, barem kako tvrdi suvlasnik nekretnine, oštemao i betonsku ploču između podruma i mezanina i to kako bi postavio stepenice. U ovoj priči osim Keruma, također su uključeni i Sapunari, jer formalni vlasnik je Kerumov nećak Igor Sapunar.

Korov na secesijskoj vili

Njegova je pak supruga Ana Sapunar pročelnica je za urbanizam i zaštitu okoliša u Gradu Splitu. I nakon što se danima razvlačilo što je zapravo devastirano na vili, koju su posjećivali i građevinski inspektori te konzervatori, dogodilo se ništa. Radnici su otišli, a kupus i raštika zarasli u korov.

Službeno je potvrđeno da je i restoran na Benama, kojemu je koncesionar također Igor Sapunar bespravno nadograđen i rekonstruiran te je sa 170 “narastao” na 349 četvornih metara. Kerum je koncesiju na uvalu Bene preuzeo 2008. godine, a tko je nadogradio restoran i suvenirnicu na višestruko zaštićenom području, istražuje se. Sporno je uopće, kako se može dobiti koncesija na nešto što nema uredne papire. Trn u oku Splićanima jest i hotel Marjan na Zapadnoj obali kojega je Kerum kupio 2005., i to ne samo zato što je godinama stajao zapušten. Polemike u javnosti vodile su se dok su radovi još i trajali jer je, po projektu arhitekta Jerka Rošina Kerum nazidao veliki aneks predviđen za apartmane. Taj isti kompleks zgrada pokraj hotela sadašnji vlasnik planira srušiti.

Prva veća afera oko pokušaja gradnje izbila je 2011. godine i to zbog namjere Željka Keruma da na lokaciji Prva voda izgradi restoran i sportske terene. Zapravo, formalno ne on, nego tvrtka njegova supruga Fani. Nakon što su planovi iscurili van, javnost se dignula na noge. Ubrzo su urbanistički inspektori donijeli zaključak kako se na toj lokaciji ne može graditi dok se ne donese plan za park-šumu Marjan, nakon čega je i Ministarstvo kulture ispisalo odbijenicu jer je park-šuma zaštićena kao kulturno dobro.

'Nisam uzurpirao dobro'

Nekoliko godina kasnije, izbila je nova afera, ovoga puta u Rogoznici i to oko nasipavanja uvale Krušćica. Tamo je Kerum nasuo 12 metara mora i betonirao gat za privez brodova. Kerum je tada objasnio kako on, a riječ je o plaži ispred njegova hotela Perla, ima koncesiju na tu uvalu te da samo nadohranjuje plažu kao što to čini svake godine. Također, razbio je strah tamošnjih mještana rekavši kako nije riječ o uzurpaciji pomorskog dobra. Koliko Kerum uopće ima nekretnina diljem Hrvatske teško je nabrojati. One koje su mu važne i za koje smatra da su profitabilne spašava otkupom dugova, i eventualno prodaje dalje. Tako je, primjerice, tvrtka Pjaca Rosa u vlasništvu bivše Kerumove supruge Ankice otkupila je hipoteku od 72 milijuna kuna. Tako je zaustavila ovrhu nas hotelom Central na Narodnom trgu u Splitu. Taj hotel ovih se dana užurbano obnavlja.

Slično je napravila i tvrtka Kruščica u vlasništvu Fani Kerum. Ona je preuzela 10 milijuna kuna duga, tijekom ovrhe preuzela vilu u Podstrani, a kasnije tu istu vilu prodala. Među poznatijim Kerumovim nekretninama, a koje su sada bubnju, je i bivši restoran Šumski dvor u Zagrebu, smješten u elitnom kvartu uz Cmrok.

Kerum ga je kupio 2009. u naponu poduzetničke snage. Nikad ga nije stavio u funkciju, pa taj legendarni restoran iz 1933., koji je osmislio zagrebački arhitekt Slavko Löwy, godinama zjapi tužno zapušten. Slične sudbine je i prostor kina Central u Zagrebu kao i mnogih drugih nekretnina koje čekaju neku blistaviju budućnost. Ti prostori možda će je i dobiti, ali rodna kuća don Lovre Katića, koju je Kerum kupio i 2011. godine poklonio sestri Mari, više nema nikakve šanse. Iako na ploči stoji kako je riječ o rekonstrukciji poslovno-stambenog objekta, nije sasvim jasno što će se točno rekonstruirati s obzirom na to da je ta kuća, od osobitog značaja za grad na Jadru, nepovratno pretvorena u hrpu šute.