'Došao sam da mi vrati dug, on me izudarao sjekirom po glavi'

Muškarac (44), koji je prošlu subotu u stambenoj zgradi na zagrebačkom Pantovčaku 41-godišnjem poznaniku zadao više udaraca u glavu sjekiricom za meso, priveden je i osumnjičen za pokušaj ubojstva, izvijestila je u srijedu Policijska uprava zagrebačka.

Policija je utvrdila da je 44-godišnjak u subotu, 10. kolovoza, oko 21 sat, na Pantovčaku u hodniku stambene zgrade, prišao s leđa 41-godišnjem poznaniku i zadao mu u glavu nekoliko udaraca sjekiricom za meso. Nakon pada zbog udaraca, 41-godišnjak je ipak uspio uzeti sjekiricu od napadača i pobjeći.

Ozlijeđeni je sam zatražio liječničku pomoć, koja mu je pružena u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 44-godišnji napadač je nakon intenzivne potrage, pronađen u središtu Zagreba i doveden u službene prostorije policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je za pokušaj ubojstva, predan je pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podneseno je posebno izvješće, navode iz PU zagrebačke.

Pretučeni muškarac ispričao je svoju stranu priče za Jutarnji list. Rekao je kako mu je 44-godišnjak dugovao 1.800 kuna koje mu je posudio da 'podmiri neke kartice'.

- U subotu predvečer me nazvao njegov cimer, koji živi s njim u stanu, koji mi je rekao da mi je dotični ostavio novac i da dođem po njega. Sjeo sam u taksi, otišao i pozvonio na portafon. Javio se cimer i pozvao me gore, ali rekao sam mu neka on siđe dolje. I sišao je u ulaz stubišta razgovarajući na mobitel. Čekao sam da završi i u tom trenutku sam s leđa dobio snažan udarac u glavu. Uslijedilo ih je još nekoliko, a zatim sam pao i izgubio svijest. Nekako sam se uspio probuditi sav krvav, a iznad sebe sam vidio 44-godišnjaka kako mi se smije u lice. Nekako sam mu iz ruke iščupao bat za meso koji s druge strane ima sjekiricu te se ustati i uspio pobjeći u taksi - ispričao je muškarac koji je zadobio frakturu lubanje na dva mjesta u dužini do 10 centimetara.

Inače, pretučenom 41-godišnjaku se trenutno sudi da je lani na Prisavlju zajedno s još jednim muškarcem zapalio skupocjeni džip vlasniku lanca staračkih domova Želimiru Kastelanu. On kaže kako napad nema veze s tim te da mu se sudi za nešto što uopće nije učinio. (pm)