Izašao na ulicu i zapucao po ljudima: Najmanje dvoje mrtvih

Dvoje ljudi, uključujući napadača i jednu mladu ženu ubijeno je, a najmanje 13 ozlijeđeno u pucnjavi u Torontu. Muškarac odjeven u crno u nedjelju je navečer, po lokalnom vremenu, otvorio vatru u dijelu grada gdje se nalazi velik broj restorana i trgovina.

Ispalio je između 15 i 20 hitaca, a policija ga je ubila u razmjeni vatre, javlja BBC.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX