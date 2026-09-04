Baš sve što smo od veljače 2025. do prosvjeda u Zagrebu objavili u tiskanom izdanju 24sata o otpadu u Lici naši pretplatnici i članovi kluba Oranž mogu prolistati i pročitati na jednome mjestu!
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DOSJE ZLOČINA Uzmi Oranž i čitaj više od 180 stranica koje smo objavili o otpadu u Lici!
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Otkako su prve informacije o ilegalnom odlaganju golemih količina otpada u Lici dospjele u javnost, u 24sata smo objavili više od dvije stotine stranica teksta i dvadesetak naslovnica u našem tiskanom izdanju o tom nezapamćenom ekocidu. Prvi smo rekonstruirali mreže (in)direktno povezanih tvrtki koje su na 20 lokacija u Hrvatskoj uvezle i ostavile otpad.
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