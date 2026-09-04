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DOSJE ZLOČINA Uzmi Oranž i čitaj više od 180 stranica koje smo objavili o otpadu u Lici!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
DOSJE ZLOČINA Uzmi Oranž i čitaj više od 180 stranica koje smo objavili o otpadu u Lici!
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Baš sve što smo od veljače 2025. do prosvjeda u Zagrebu objavili u tiskanom izdanju 24sata o otpadu u Lici naši pretplatnici i članovi kluba Oranž mogu prolistati i pročitati na jednome mjestu!

Otkako su prve informacije o ilegalnom odlaganju golemih količina otpada u Lici dospjele u javnost, u 24sata smo objavili više od dvije stotine stranica teksta i dvadesetak naslovnica u našem tiskanom izdanju o tom nezapamćenom ekocidu. Prvi smo rekonstruirali mreže (in)direktno povezanih tvrtki koje su na 20 lokacija u Hrvatskoj uvezle i ostavile otpad.

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Komentari 7
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

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Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'
ISPOVIJEST SVEĆENIKA

Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'

Luka Blažević, župnik u Župi svetog Josipa u Ličkom Osiku, još je početkom kolovoza za HRT pričao o svojoj borbi s karcinomom. U isto vrijeme njegovi mještani bore se protiv odloženog otpada
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
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Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

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