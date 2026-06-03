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BIZARNA KRAĐA

Došla u posjetu policajcu u Sinju pa mu iz ormara ukrala pištolj

Piše Marta Divjak,
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Došla u posjetu policajcu u Sinju pa mu iz ormara ukrala pištolj
Foto: PU koprivničko-križevačka

Policija je nakon prijave odmah pokrenula istragu, locirala i uhitila osumnjičenu te vratila oružje, a uz nju je uhićen i 38-godišnjak kojeg se tereti za prikrivanje

Splitsko-dalmatinska policija sumnjiči 29-godišnjakinju da je iz kuće policajca u Sinju ukrala službeni pištolj. Policajac je prijavio krađu jučer, 2. lipnja, nakon što je primijetio da mu je nestalo oružje koje je ostavio u nezaključanom ormaru. Posumnjao je na 29-godišnjakinja koja je boravila kod njega u posjetu.

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Policija je odmah pokrenula istragu, locirala i uhitila osumnjičenu ženu te vratila otuđeni pištolj u postaju.

U sklopu iste istrage policijski službenici uhitili su i 38-godišnjeg muškarca. Njega terete za kazneno djelo prikrivanja te će i protiv njega podnijeti kaznenu prijavu.

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Nadležno Općinsko državno odvjetništvo zaprimit će kaznenu prijavu protiv 29-godišnjakinje, dok sankcije čekaju i samog policajca. Protiv njega će se pokrenuti disciplinski postupak zbog sumnje u počinjenje teže disciplinske povrede jer je službeno oružje držao u nezaključanom ormaru.

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