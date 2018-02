Došli bez dozvole: 'Djecu nam plaše lažima. Ovo je strašno...'

Dječaci si u vrtićima oblače suknjice i lakiraju si nokte kako bi isprobali “osjećaju” li se bolje kao djevojčice, piše na lecima koje je netko ostavio u zadarskoj osnovnoj školi.

Riječ je o lecima protiv Istanbulske konvencije na kojima je potpisana Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj. U utorak nam nisu odgovorili na upit jesu li ih baš oni plasirali u škole. Snopovi ovih letaka osvanuli su u zbornici Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, a nekolicina profesora koji su ih vidjeli, nisu ih podijelili učenicima i bili su prilično uzrujani.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Ladislav Ilčić je protiv podjele letaka bez dozvole, ali komentira teme za koje nije baš stručan. Svira violinu u simfonijskom orkstru.

- Djecu plaše lažima i demagogijom, objavom potpunih neistina. Ovo je strašno - rekla je djelatnica škole koja je htjela biti anonimna.

Ravnatelj škole Marko Marin rekao je da letak nije vidio. U svakom slučaju, na lecima Inicijativa objašnjava zašto se protivi ratifikaciji te konvencije. Uvjereni su kako bi to ugrozilo vrijednosti koje temeljno određuju hrvatski narod. Pritom ističu kako im posebno smeta što “Istanbulska konvencija uvodi pojam roda i rodnu ideologiju”.

Uz fotografije ljudi operirana lica napisali su i koje su negativne posljedice rodne ideologije u svijetu: “Kanađanin (52) ostavio je suprugu i djecu kako bi živio kao šestogodišnja djevojčica koja se igra s unucima svojih posvojitelja. Amerikanac (22) je prošao 110 operacija kako bi postao bespolni vanzemaljac...”

- To je propagiranje lažnih i netočnih informacija, koje se na taj način pokušavaju plasirati djeci, roditeljima i nastavnicima. Najgore je od svega što oni koji to rade u svojoj suludoj ideološkoj borbi koriste djecu kao municiju i živi štit, a upravo bi ratifikacija pomogla da se djeca jače zaštite - rekla je Sandra Benčić, dugogodišnja aktivistica i voditeljica programa socio-ekonomske pravednosti Centra za mirovne studije i dodala da Istanbulska konvencija nema nikakve veze s rodnom ideologijom.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Benčić je rekla da će zbog spornih letaka na Europskom sudu za ljudska prava tražiti zaštitu protiv agresivne diskriminacije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo nam je da Građanska inicijativa nije tražila nikakvu dozvolu od njih da svoje aktivnosti provede po školama. Njihov čin nazvali su potpuno neprimjerenim i nedopustivim. Sve je komentirao i Ladislav Ilčić iz Hrasta, koji je i prije gostovao na tribinama koje je ova građanska inicijativa organizirala.

- Nije u redu da se materijal dijelio bez dozvole ministarstva. Ne podržavam to. Što se same Inicijative tiče, mi vrlo uspješno širimo istinu o Istanbulskoj konvenciji, a mnogima to ne odgovara. Međutim, istina se ne može zaustaviti - rekao je Ilčić. Cijelim slučajem zgrožene su i članice udruge B.a.B.e.

- To je konzervativna i klerikalna inicijativa koja se za ovu prigodu maskirala u ‘građansku inicijativu’ kako bi manipulirala javnošću, a dokument, kojem je svrha plemenita - suzbiti nasilje prema ženama, nastoje pretvoriti u nešto opasno. Zato pokušavaju zastrašiti društvo nepostojećim terminom ‘rodne ideologije’, koji su sami skovali - poručili su iz udruge B.a.B.e.

Podrška vjerskih udruga

Na letku koji tiska Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj naslikana je djevojčica koja zabrinuto kaže: “Jesam li muško ili žensko? U školi su mi rekli da trebam odlučiti...”.

Isti se letak može vidjeti i na stranici Inicijative, a tamo će od vas tražiti i da potpišete peticiju protiv ratificiranja konvencije. Podržavaju ih mnoge, uglavnom vjerske udruge iz cijele Hrvatske kao i Europski kršćanski politički pokret – ECPM.