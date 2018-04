Došli ga uhititi, a on ih napao: Jedan policajac lakše ozlijeđen

U jutarnjim satima u petak, policajci PP Prelog po nalogu za sprovođenje na izdržavanje kazne zatvora Županijskog suda u Varaždinu, uhitili su 23-godišnjaka s područja općine Domašinec u Međimurju.

Uhićenika su pozvali da krene prema službenom policijskom vozilu no, on se oglušio na to. Upozorili su ga potom da će koristiti sredstva prisile, a na što im je uhićenik odvratio da će s njima ići samo uz fizički sukob. Policija je potom upotrijebila fizičku snagu, a uhićenik je pružao otpor i nogom udario u koljeno jednog od policajaca.

Policija ga je svladala i prilikom privođenja 23-godišnjak je verbalno nasilnim radnjama prijetio drugom policajcu. Liječnik je utvrdio da je uhićenik zadobio manju ogrebotinu, a policajac je pregledan na hitnom prijemu u Županijskoj bolnici u Čakovcu gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen te je pušten na kućnu njegu.

Protiv 23-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava zbog prisile prema službenoj osobi i prijetnji, te je po završetku kriminalističkog istraživanja sproveden u zatvor u Zagreb na izdržavanje kazne zatvora