Došli posjetiti sina u zatvor u Osijeku pa završili u karanteni

Naime, kako neslužbeno doznajemo, supružnici koji inače rade u inozemstvu su u Hrvatsku ušli iz Slovenije i došli su u Osijek kako bi posjetili sina koji boravi u zatvoru. Na ulazu u zgradu suda zaustavila ih je službena osoba i pregledala im dokumente.

Sukladno najnovijim sigurnosnim mjerama koje je izdao Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije, a po kojima se sve osobe koje ulaze u javne prostore mora pitati odakle su došli i da li su boravili na područjima rizika od COVID-a, tako je i službenik na ulazu u sud pitao supružnice odakle su pristigli.

Rekli su da su prije deset dana bili u Italiji, ali da inače rade u Njemačkoj. Službenik ih je zadržao na ulazu i pozvao dežurnu epidemiološku službu koja je potom supružnice odvezla u Klinički centar Osijek gdje su stavljeni u izolaciju iako nisu imali nikakve simptome bolesti.

Objašnjeno im je kako je to sigurnosna mjera spriječavanja širenja korona virusa te da svi koji dođu u osječko-baranjsku županiju, a boravili su u područjima zahvaćenim virusom, moraju provesti 14 dana u izolaciji kako bi se vidjelo da li su eventualno zaraženi i da ne bi širili bolest dalje. U Stožeru potvrđuju kako to nije neuobičajen postupak te je nekoliko ljudi do sada već provelo potrebno vrijeme u izolaciji.