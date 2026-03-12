Obavijesti

DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović,

Istražujući aferu, novinari 24sata obavili su više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima...

Filip Mihalić, poznatiji kao Korona Kid, i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro bi trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog optužbi za krivotvorenje COVID testova, a Filip i zbog pranja novca. Optužnica protiv njih je, potvrdili su nam sa suda ne navodeći identitete, potvrđena rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2026. godine. Nakon što svi zaprime rješenje, sud će spis dodijeliti u rad raspravnom sucu koji će zakazati početak glavne rasprave.

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€
R. M. (47) nekoliko je puta ranije napao policajce koji su došli pomoći oko njegove hospitalizacije. Interventne je tukao i u srijedu dok su ga pokušali odvesti pred suca u Karlovcu

