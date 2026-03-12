DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...

Filip Mihalić, poznatiji kao Korona Kid, i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro bi trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog optužbi za krivotvorenje COVID testova, a Filip i zbog pranja novca. Optužnica protiv njih je, potvrdili su nam sa suda ne navodeći identitete, potvrđena rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2026. godine. Nakon što svi zaprime rješenje, sud će spis dodijeliti u rad raspravnom sucu koji će zakazati početak glavne rasprave.