'Dosta mi je sukoba, ne želim više sudjelovati u svemu ovom'

Ivan Vuković dao je ostavku na poziciji predsjednika karlovačke Županijske organizacije SDP-a. Rekao je kako su razlog sukobi u stranci za koje smatra da će se i dalje nastaviti

<p>Predsjednik karlovačke Županijske organizacije SDP-a <strong>Ivan Vuković</strong> dao je u četvrtak ostavku, a na konferenciji za novinare u Karlovcu je rekao da je to čin odgovornosti za loš izborni rezultat te da više ne želi sudjelovati u sukobima dviju struja u stranci.</p><p>Razlog ostavke su sukobi u SDP-u, rekao je Vuković i dodao kako smatra da će se rat dviju struja u stranci nastaviti, a on u tome više ne želi sudjelovati.</p><p>S tim u vezi očitovao se i o najavi gradonačelnice Omišlja i nove potpredsjednice Kluba zastupnika SDP-a <strong>Mirele Ahmetović</strong> da bi se mogla kandidirati za predsjednicu SDP-a. Istaknuo je kako je to osoba iza koje stoji Zlatko Komadina.</p><p>Vuković je u izjavi za Hinu rekao kako “Komadina gura Mirelu Ahmetović i ne želi da predsjednik bude Peđa Grbin".</p><p>- Ja više u svemu tome ne želim sudjelovati - istaknuo je Vuković i priznao kako je očito “da je izgubio povjerenje vrha stranke, a izborni rezultati pokazuju da je izgubio i povjerenje svojih kolega u Županijskoj organizaciji”.</p><p>Ahmetović je sinoć gostujući u Otvorenome rekla kako razmišlja o kandidaturi za predsjednicu stranke.</p><p>- Postoji mogućnost da se kandidiram. Jedna žena na čelu stranke, možda bi bilo dobro rješenje - rekla je Mirela Ahmetović na HTV-u.</p><p>A Vuković će svoj 23-godišnji staž u stranci nastaviti, samo se, kako je rekao, povlači s dužnosti.</p><p>Karlovačku županijsku organizaciju SDP-a do unutarstranačkih izbora, u skladu sa Statutom, vodit će jedan od dvojice Vukovićevih zamjenika - <strong>Stjepan Mikulandrić ili Nikola Eremić</strong>.</p>