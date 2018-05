'Dosta nam je da ne dobivamo plaću, zato smo postale šefice'

Ideja o pokretanju čuvaonice za djecu kuhala se dugo, a na površinu je isplivala tijekom rodiljskog dopusta. Situacija je bila ovakva - ili se vratiti na posao na kojem ne isplaćuju plaću i u firmu koja propada ili uzeti stvar u svoje ruke.

Priča nam to Marija Andreić iz Zagreba, koja je naposljetku prije dvije godine s Ivanom Stojanov odlučila preuzeti kontrolu nad svojim životom i uzeti uzde u svoje ruke. Njih dvije su susjede, žive kat jedna ispod druge, i u isto vrijeme su bile na rodiljskom dopustu. Kako se bližio povratak na posao, na kojem Ivana nije dobivala redovito plaću, a tvrtka u kojoj je radila Marija je propadala, želja za nečim svojim bila je sve veća.

Dale su otkaz, registrirale tvrtku i dobile poticaj od 25.000 kuna svaka kako bi u zajedničkim prostorijama njihove zgrade u Dugavama otvorile čuvaonicu, rođendaonicu i igraonicu za djecu Zmajo.

Iako same imaju “baka servis” u blizini, uvidjele su da mnogi nemaju takav luksuz i da se roditelji često nađu u situaciji kada nemaju kome ostaviti dijete na čuvanju, a imaju neodgodivih obveza.

- Nismo htjele klasičnu igraonicu nego mjesto gdje roditelji mogu ostaviti djecu na čuvanje koliko im je potrebno. To je nedostajalo u Zagrebu. Ponekad bi majke otišle k frizeru, popile kavu s prijateljicom ili moraju ići k doktoru, a nemaju kome ostaviti dijete. Zato smo mi tu - kaže Marija dodajući kako u čuvaonici rade za sad samo njih dvije i to od sedam ujutro do 23 sata navečer.

Posao, kaže, tek je sad počeo cvjetati. Stoga će iskoristiti i drugu mjeru Zavoda i zaposliti nekoga na stručno osposobljavanje.

- Svaki posao je stresan, ali lijepo je kad si sam svoj šef i sam određuješ radno vrijeme - zaključuje Marija.