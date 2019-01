'Dovođenje mladića na sud u lancima bilo je pretjerano'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković gostovao je u subotu u RTL-u Danas te je komentirao novi prijedlog Ovršnog zakona u kojem su vladajući najavili da će ovrhe biti brže, a sustav pravedniji.

Ministar se i osvrnuo na izmjene ZKP-a nakon slučaja Daruvarac.

- Ovo će biti devete izmjene i mnoge od njih su posljedica implementacije europskih direktiva koje smo obvezne implementirati. Analizirat ćemo sve što se dogodilo u nekoliko predmeta. Ako treba napravit ćemo nakon ovog i novi Zakon, jer kad je bilo 9 izmjena treba podvući crtu i vidjeti što je ostalo, što treba kodificirati ili dodati. U prvom kvartalu ćemo vidjeti za ovakve stvari koje su se dogodile da pokušamo barem te dvojbene stvari izregulirati - kaže Bošnjaković.

Komentirao je i slučaj mladića iz Viškova koji je zbog napada na djevojku prekršajno prijavljen za narušavanje javnog reda i mira, a na sud je doveden u lancima.

- Bilo je slučaja privođenja okrviljenih u lancima. To nije pitanje reguliranja kaznenog zakona, on se time ne bavi, time se bave provedbeni propisi postupanja pravosudne policije. Tu treba odvagnuti što se dogodilo i da li to izgleda primjereno. Složio bi se sa svima koji misle da je to pretjerano, da ga se moglo lakšim mjerama dovesti na sud. To je procjena onih na terenu - kaže Bošnjaković.