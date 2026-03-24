DOZNAJEMO Autoškole digle cijene: Skuplji i dodatni sati, a sve zbog krize i cijena benzina

Ovo će sada biti veliki trošak i za nas. Cijene će se, nažalost, morati malo korigirati. Svaka autoškola odlučuje koliko će dići cijene, rekao nam je vlasnik jedne zagrebačke autoškole. Dodao je da on za sada ne planira puno dizati cijene, ali da veći trošak kupnje goriva osjete.

- Cijene dodatnog sata su u jednoj školi digli s 30 na 40 eura. Nevjerojatno - javila nam je jedna čitateljica.

- Čuo sam se s nekoliko ljudi. Ima škola koje su za sada povećale cijene dodatnih sata, a ima onih koji su za 100 ili 200 eura povećali upisninu. Za sebe znam da ću cijene držati realnima jer je to sve financijski udar i za nas i za kandidate - rekao nam je vlasnik autoškole.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paker mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku. Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Tako su od ponoći cijene naftnih derivata sljedeće:

Eurosuper 95 - sa 1,50 eura porastao je na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - sa 1,55 eura porastao na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura)

Plavi dizel - porastao sa 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - bio je 1,70 eura, a od danas 1,99 eura.