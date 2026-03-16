DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan

Zatvorenik D.V. pobjegao je iz požeškog zatvora, ekskluzivno doznaju 24sata. Informaciju su za 24sata potvrdili i iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Kako su naveli iz Ministarstva, zatvorenik se udaljio s prostora na kojem je radio izvan zatvorskog kruga.

- Početkom veljače zatvorenik na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Požegi udaljio se bez odobrenja s prostora Kaznionice na kojem je obavljao poslove na „farmi“ čime je počinio bijeg s izvršavanja kazne zatvora.

Uz njega, poslove na „farmi“ obavljala su još tri zatvorenika.

O navedenom događaju su, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odmah obaviještene nadležna policijska uprava i druga nadležna tijela - rekli su nam iz Ministarstva.

Prema neslužbenim informacijama, slovenske institucije tražile su u petak ispitivanje D. V. zbog počinjenja kaznenog dijela na njihovom teritoriju, no tada se proširila informacija da je isti pobjegao.

Neslužbeno se spominje i mogućnost da je imao pomagača, tinejdžer, no to zasad nije potvrđeno. D.V. je u požeškoj kaznionici služio zatvorsku kaznu zbog krijumčarenja migranata. Prema dokumentima koji su u posjedu 24sata, teretilo ga se da je u savezništvu s više osoba stranim državljanima bez dozvole boravka, uz novčanu naknadu, omogućavao nezakonit prelazak preko Slovenije.

Sve se, navodi se u dokumentima, dogodilo u rujnu 2022. godine kod Nove Gorice. Policija je tada zaustavila vozilo u kojem je u limenom zatvorenom prostoru podvozja dimenzija oko dva metra puta jedan metar i 27 centimetara bilo skriveno nekoliko indijskih državljana bez važećih dokumenata.

Prema navodima iz spisa, migrante su prevozili mimo službenih graničnih prijelaza između Hrvatske i Slovenije, nakon čega bi s njima prelazili granicu i ulazili u Italiju. Zdravlje stranaca pritom je bilo ozbiljno ugroženo jer su zbijeni ležali u vrlo skučenom prostoru.