Dok dvojica mladića, Stjepan Agatić (19) i Ivan Šebalj (18), osumnjičeni za pokušaj ubojstva i razbojništvo nad sirijskim pomorcem (25) iza rešetaka riječkog zatvora čekaju ishod žalbe na određivanje istražnog zatvora, njihove poznanice A. P. (18) i Vanja Vojvodić (18) osumnjičene da su ih na to potaknule nalaze se na slobodi.

Iako ranije nisu osuđivani, kako smo neslužbeno doznali, policija je već imala postupanja prema njima. Naime, Agatić je prije 3 godine prekršajno prijavljivan za tučnjavu, svađu i viku na javnom mjestu, odnosno za remećenje javnog reda i mira. Prijavljivan je i zbog nasilja u obitelji. Osim za pokušaj ubojstva i razbojništvo, policija ga je prijavila i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja jer su pretragom kod njega pronašli predmete koji spadaju u A kategoriju odnosno zabranjeno oružje.

VIDEO Doznajemo detalje o četvero napadača: Jedan je već ranije prijavljen zbog nasilja u obitelji

Šebalj je pak, prema neslužbenim informacijama, 2023. pokušao pijan ući na sportski prostor, a nakon što je u tome spriječen, ljutito je bacao predmete, omalovažavao i vrijeđao. Navodno je prijavljivan i zbog bijega s mjesta prometne nesreće.

Obje djevojke više su se puta udaljavale od kuće, Vanja je prijetila, a, u vrijeme napada maloljetna A. P., sumnjiči se za krađe.

Sirijski pomorac, doznajemo, na brodu je radio kao kuhar, a nakon prijave napada policiji napustio je Hrvatsku.

Podsjetimo, primorsko-goranska policija utvrdila je kako je 31. siječnja ove godine oko 23.35 sati na području Rijeke 25-godišnji državljanin Sirije fizički napadnut. Zadobio je više udaraca po glavi i tijelu te mu je otuđen novac i mobitel, a u napadu je zadobio teške ozljede.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva - priopćila je policija.

Nakon premlaćivanja iz džepa jedan od mladića iz džepa mu je uzeo 200 eura i mobitel, koji je razbio. Sirijac je zadobio prijelom nosne kosti s pomakom. Navodno su ga divljaci tražili po gradu zbog nekog ranijeg incidenta. Policija je imala informaciju o napadu jer je pomorac podnio kaznenu prijavu, no to mjesto nije bilo pokriveno videonadzorom, pa nisu mogli otkriti počinitelje. Sve dok nije osvanula ova uznemirujuća snimka, na kojoj se čuje i kako jedan od napadača izgovara: “Samo nemoj da nam umre”.

Taj je video navodno snimila upravo Vojvodić.

Kako su 24sata prva objavila, Agatić je bivši MMA borac iz problematične obitelji, a trenirao je mješovite borilačke vještine u više klubova. Njegovi bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za nasilničko ponašanje bivšeg polaznika njihovih klubova. Doznajemo da je nedavno izašao iz vojske. Kako kažu bivši treneri, njegova ih je majka molila za pomoć jer sama nije mogla izaći s njim na kraj.

I Šebalj je također MMA borac, ali on, kako su naveli naši dobro upućeni izvori, nije odavao ništa čime bi se moglo zaključiti da je problematičan i nasilan, kao što je slučaj sa Stjepanom.