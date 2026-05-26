Obavijesti

News

Komentari 19
PRETUKLI SIRIJSKOG POMORCA

Doznajemo detalje o četvero napadača: Jedan je već ranije prijavljen zbog nasilja u obitelji

Piše Hajrudin Merdanović,
Čitanje članka: 2 min
Doznajemo detalje o četvero napadača: Jedan je već ranije prijavljen zbog nasilja u obitelji

Stjepan Agatić (19) i Ivan Šebalj (18) ranije su prekršajno kažnjavani zbog kršenja javnog reda i mira. Njihove poznanice  A. P. (18) i Vanja Vojvodić (18) nalaze se na slobodi

Dok dvojica mladića, Stjepan Agatić (19) i Ivan Šebalj (18), osumnjičeni za pokušaj ubojstva i razbojništvo nad sirijskim pomorcem (25) iza rešetaka riječkog zatvora čekaju ishod žalbe na određivanje istražnog zatvora, njihove poznanice  A. P. (18) i Vanja Vojvodić (18) osumnjičene da su ih na to potaknule nalaze se na slobodi.

Iako ranije nisu osuđivani, kako smo neslužbeno doznali, policija je već imala postupanja prema njima. Naime, Agatić je prije 3 godine prekršajno prijavljivan za tučnjavu, svađu i viku na javnom mjestu, odnosno za remećenje javnog reda i mira. Prijavljivan je i zbog nasilja u obitelji. Osim za pokušaj ubojstva i razbojništvo, policija ga je prijavila i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja jer su pretragom kod njega pronašli predmete koji spadaju u A kategoriju odnosno zabranjeno oružje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doznajemo detalje o četvero napadača: Jedan je već ranije prijavljen zbog nasilja u obitelji VIDEO
Doznajemo detalje o četvero napadača: Jedan je već ranije prijavljen zbog nasilja u obitelji | Video: 24sata/pixsell
STRAVA Ovo je bivši MMA borac koji je skakao s dvije noge na Sirijca! Osumnjičen za pokušaj ubojstva
Ovo je bivši MMA borac koji je skakao s dvije noge na Sirijca! Osumnjičen za pokušaj ubojstva

Šebalj je pak, prema neslužbenim informacijama, 2023. pokušao pijan ući na sportski prostor, a nakon što je u tome spriječen, ljutito je bacao predmete, omalovažavao i vrijeđao. Navodno je prijavljivan i zbog bijega s mjesta prometne nesreće.

Obje djevojke više su se puta udaljavale od kuće, Vanja je prijetila, a, u vrijeme napada maloljetna A. P., sumnjiči se za krađe.

Sirijski pomorac, doznajemo, na brodu je radio kao kuhar, a nakon prijave napada policiji napustio je Hrvatsku.

Podsjetimo, primorsko-goranska policija utvrdila je kako je 31. siječnja ove godine oko 23.35 sati na području Rijeke 25-godišnji državljanin Sirije fizički napadnut. Zadobio je više udaraca po glavi i tijelu te mu je otuđen novac i mobitel, a u napadu je zadobio teške ozljede.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva - priopćila je policija.

STRAVIČNO UZNEMIRUJUĆE U Rijeci mlatili stranca, skakali mu na prsa! Terete ih za pokušaj ubojstva
UZNEMIRUJUĆE U Rijeci mlatili stranca, skakali mu na prsa! Terete ih za pokušaj ubojstva

Nakon premlaćivanja iz džepa jedan od mladića iz džepa mu je uzeo 200 eura i mobitel, koji je razbio. Sirijac je zadobio prijelom nosne kosti s pomakom. Navodno su ga divljaci tražili po gradu zbog nekog ranijeg incidenta. Policija je imala informaciju o napadu jer je pomorac podnio kaznenu prijavu, no to mjesto nije bilo pokriveno videonadzorom, pa nisu mogli otkriti počinitelje. Sve dok nije osvanula ova uznemirujuća snimka, na kojoj se čuje i kako jedan od napadača izgovara: “Samo nemoj da nam umre”.

Taj je video navodno snimila upravo Vojvodić.

Kako su 24sata prva objavila, Agatić je bivši MMA borac iz problematične obitelji, a trenirao je mješovite borilačke vještine u više klubova. Njegovi bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za nasilničko ponašanje bivšeg polaznika njihovih klubova. Doznajemo da je nedavno izašao iz vojske. Kako kažu bivši treneri, njegova ih je majka molila za pomoć jer sama nije mogla izaći s njim na kraj.

I Šebalj je također MMA borac, ali on, kako su naveli naši dobro upućeni izvori, nije odavao ništa čime bi se moglo zaključiti da je problematičan i nasilan, kao što je slučaj sa Stjepanom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026