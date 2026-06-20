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MILIJUNI ZA SANACIJU PLUS+

DOZNAJEMO Evo što su još pronašli u opasnom otpadu u Gospiću. Sve će pokriti folijom?!

Piše Laura Šiprak,
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DOZNAJEMO Evo što su još pronašli u opasnom otpadu u Gospiću. Sve će pokriti folijom?!
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

U novoj verziji plana nabave je i privremeno prekrivanje zakopanog plastičnog i medicinskog otpada oko silosa PPK Velebit, koje je, prema Uskoku, tamo odložila zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom

Fond za zaštitu okoliša nudio je 2,1 milijun eura bez PDV-a za sanaciju 10 posto opasnog plastičnog i medicinskog otpada koji je, prema vjerovanju Uskoka, u Gospiću zakopala i rasula zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom. No na natječaj se nije javio nitko, pa će morati raspisati novi. Riječ je o sanaciji deset posto otpada, dakle 3500 tona, koje su rasute oko silosa PPK Velebit ili zakopane u obližnju rupu. Za to vrijeme planiraju privremeno pokriti rasuti otpad da ga vjetar i kiša ne bi dodatno "uvezali" s tlom i podzemnim vodama. Podzemne vode Gospića ulaze u rijeke Novčicu i Liku, prolaze utrobom Velebita i izlaze u Jadransko more kroz vrulje na potezu od Senja do Karlobaga. Cifra koju nude čini se dovoljna. No zašto je onda natječaj poništen jer se nitko nije javio? Odgovor se krije u komentarima i pitanjima koje su slale zainteresirane tvrtke. Prvo, tvrtke su morale same platiti uzorkovanje otpada i analize ako su htjele znati detaljnije od onoga što je Fond priložio u natječajnoj dokumentaciji. Drugo, tvrtke koje su same i uzele uzorke našle su više klora nego što piše u analizama iz NZJZ-a "Andrija Štampar". To potpuno mijenja način sanacije otpada.

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Komentari 13
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