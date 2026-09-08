Gabrijela Žalac, bivša ministrica, odnedavno uživa slobodne vikende izvan kaznionice u Požegi, gdje se bavi radom u polju i plasteniku. 'Nema pritužbi na nju', kaže naš izvor
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DOZNAJEMO! Gabrijela Žalac ima slobodne vikende i radi u vrtu. Evo kolika joj je plaća
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Nije to više Goli otok, pa nosiš kamen s jednog kraja na drugi da bi ga potom, poput Sizifa, opet vraćao. U današnjim kaznionicama uznik se, na putu popravka i iskupljenja, može baviti raznim aktivnostima i slobodno izlaziti na vikend.
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