DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...

Primorsko-goranska policija u petak je uhitila četvero ljudi zbog napada na stranog pomorca (25) u Rijeci u noći na 1. veljače, a sudac istrage odredio je istražni zatvor za Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) iz Rijeke. Njih su dvojica, kako piše riječki portal Burin, osumnjičeni za pokušaj ubojstva te za kaznena djela teške krađe i oštećenja tuđe stvari, a Agatić i za nedozvoljeno posjedovanje oružja, u biti spremnika s mecima. Sudac istrage odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti da bi, ostanu li na slobodi, mogli ponoviti kazneno djelo.

Na ročište pred suca istrage privedena je i Vanja Vojvodić (18) iz Rijeke, koju sumnjiče da je snimila video koji je u konačnici i doveo do uhićenja aktera teškog zlostavljanja u Rijeci. No sudac istrage nije prihvatio prijedlog da se i njoj odredi istražni zatvor, ocijenivši da to nije nužno, nego joj je određena mjera opreza, mora se redovito, dvaput tjedno, javljati policiji. Ona je osumnjičena za poticanje na pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Četvrti akter napada bila je u vrijeme događaja maloljetna A. P., djevojka koja je u međuvremenu postala punoljetna, a sumnjiče je da je nesretnog stranca više puta udarila nogom dok je bio na tlu, odnosno kamenim pločama. Za nju tužiteljstvo nije zatražilo istražni zatvor, u daljnjem postupku branit će se slobode, nakon što je u subotu ispitana pred sucem istrage.

Uhićeni Stjepan Agatić bivši je MMA borac iz problematične obitelji, a koji je trenirao u više klubova

Kako su 24sata prva objavila, Stjepan Agatić, koji je uhićen zbog stravičnog premlaćivanja stranca u Rijeci, bivši je MMA borac iz problematične obitelji, a trenirao je mješovite borilačke vještine u više klubova. Njegovi bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za nasilničko ponašanje bivšeg polaznika njihovih klubova. Doznajemo da je nedavno izašao iz vojske. Kako kažu bivši treneri, njegova ih je majka molila za pomoć jer sama nije mogla izaći s njim na kraj. Policija ga tereti za pokušaj ubojstva.

Uz njega su uhitili i Ivana Šebalja (18), za kojeg doznajemo da je također MMA borac, ali on, kako su naveli naši dobro upućeni izvori, nije odavao ništa čime bi se moglo zaključiti da je problematičan i nasilan, kao što je slučaj s Agatićem.

Snimka napada koja je osvanula prije više od tjedan dana pokazuje da je nesretnog stranca Agatić držao dok ga je 18-godišnji Šebalj tukao nogama. Agatić ga je potom bacio na tlo, gdje su ga nastavili tući.

U jednom trenutku Agatić je s obje noge skočio na prsni koš Sirijca koji je ležao gotovo bez svijesti. I maloljetna A. P. udarila ga je nogom nekoliko puta, a Agatić mu je iz džepa uzeo 200 eura i mobitel, koji je razbio. Mladić je zadobio prijelom nosne kosti s pomakom. Navodno su divljaci Sirijca tražili po gradu zbog navodnog ranijeg incidenta.

Policija je imala informaciju o napadu jer je pomorac podnio kaznenu prijavu, no to mjesto nije bilo pokriveno videonadzorom, pa nisu mogli otkriti počinitelje, sve dok nije osvanula ova snimka, na kojoj se čuje i kako jedan od napadača izgovara: “Samo nemoj da nam umre”.

Odvjetnik Neven Antić za 24sata je pojasnio kako će u slučaju napada na stranog državljanina u Rijeci, za koji mladiće od 18 i 19 godina sumnjiče za pokušaj ubojstva, ključnu ulogu imati procjena hoće li se na njih primjenjivati opći Kazneni zakon ili odredbe Zakona o sudovima za mladež.

- Radi se o mlađim punoljetnicima prema Kaznenom zakonu. Ako dosad nisu imali postupanja i ako se utvrdi da postoje uvjeti, moguće je razmatrati primjenu Zakona o sudovima za mladež. No s obzirom na težinu kaznenog djela koje im stavljaju na teret, bojim se da bi se ipak moglo ići prema općem Kaznenom zakonu. O tome će najvažniju riječ dati stručne osobe i stručni suradnici suda - rekao je Antić.

Dodao je kako su osumnjičenici formalno punoljetni, ali da njihova dob ipak može utjecati na odluku suda i visinu kazne.

- Bitno je hoće li se uopće primijeniti odredbe posebnog zakona, odnosno Zakona o sudovima za mladež. To tek treba utvrditi. Ne znam kakvi su dosad bili ni jesu li prije evidentirani, ali policija je događaj okvalificirala kao pokušaj ubojstva i opisuje ga kao vrlo brutalan napad - rekao je.

Govoreći o tome što će biti presudno za pravnu kvalifikaciju djela, Antić ističe da je najvažnije sudsko-medicinsko vještačenje.

- Treba utvrditi mehanizam i dinamiku nastanka ozljeda, kakav je intenzitet sile primijenjen i jesu li ozljede bile opasne za život. O tome će ovisiti hoće li djelo ostati kvalificirano kao pokušaj ubojstva ili će se eventualno prekvalificirati u pokušaj teške tjelesne ozljede, tešku tjelesnu ozljedu ili osobito tešku tjelesnu ozljedu - pojasnio je.

Naglasio je da će istražitelji najprije ispitati svjedoke i oštećenika te prikupiti kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Agatić je objavljivao svoje fotografije iz borilačkih dana. Na jednoj nosi fantomku i pozira ispred zastave s prvim bijelim poljem

- Nakon što ispitaju sve svjedoke i prikupe medicinsku dokumentaciju o liječenju, sudsko-medicinski vještak daje nalaz i mišljenje. Upravo je to najvažniji dio istrage jer se na temelju tog nalaza određuje kvalifikacija kaznenog djela - rekao je Antić. Dodao je kako se u ovakvim slučajevima često kreće s najtežom kvalifikacijom.

- Uvijek se ide prvo s najtežom kvalifikacijom koja proizlazi iz inicijalnih saznanja. Imao sam slučaj u kojem se krenulo s pokušajem ubojstva, a na kraju su ozljede okvalificirane kao lakše, pa je djelo prekvalificirano u pokušaj teške tjelesne ozljede - izjavio je odvjetnik Antić.

Međutim, ukoliko dvojcu budu sudili po Kaznenom zakonu i po kvalifikaciji "pokušaj ubojstva", prijeti im zatvorska kazna od 5 pa do čak 20 godina.