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DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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DOZNAJEMO Nestašica je dvaju lijekova za alergiju: 'Sve više građana se javlja s tegobama'
Foto: DREAMSTIME
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Iz Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar kažu da je najgore na istoku Hrvatske gdje je najveća koncentracija peludi ambrozije u zraku.

Sezona ambrozije u Hrvatskoj je na vrhuncu, koncentracije peludi u zraku su visoke, a građani posljednjih dana sve češće prijavljuju izražene alergijske tegobe. Istodobno, dio pacijenata koji traže pomoć zbog alergija suočava se s problemom dostupnosti lijekova. Prema podacima Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), trenutačno su, kako su odgovorili za 24sata, prijavljene nestašice dvaju lijekova namijenjenih liječenju, odnosno ublažavanju simptoma alergija.

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