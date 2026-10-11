DOZNAJEMO OB Zadar traži 68 medicinskih sestara i tehničara, javilo ih se 13, neki bez uvjeta

Opća bolnica Zadar traži radnike, ali čini se da ih na tržištu rada nema dovoljno. Na natječaj kojeg je OB Zadar raspisala 1. rujna 2026. godine za ukupno 128 radnih mjesta javilo se samo 13 kandidata za medicinske sestre, tehničare i prvostupnike sestrinstva, a zaposleno ih je, kako su otkrili za 24sata iz ravnateljstva bolnice, tek devet. Drugim riječima, za 68 radnih mjesta u sestrinstvu bolnica je uspjela pronaći manje od deset ljudi.

Brojke koje su nam potvrdili iz ravnateljstva zadarske bolnice otkrivaju koliko je teško doći do prijeko potrebnog zdravstvenog kadra. Na natječaj za medicinske sestre, tehničare i prvostupnike sestrinstva odazvalo se manje kandidata nego što bolnici treba radnika samo za dio radnih mjesta koja je ponudila. Čak i kada se uzme u obzir da su zaposleni svi kandidati koji su zadovoljili uvjete, ostaje velika razlika između potreba bolnice i broja ljudi koji su se javili.

A sestrinstvo nije jedino područje u kojemu bolnica osjeća manjak zaposlenih. Od ukupno 128 raspisanih radnih mjesta na različitim pozicijama, na kraju je zaposleno 35 kandidata. Uz devet zaposlenih medicinskih sestara, tehničara i prvostupnika sestrinstva, na ostalim radnim mjestima zaposleno je još 26 ljudi.

Najveći problem medicinske sestre i primalje

Iz zadarske bolnice ističu kako je najveća potreba za zapošljavanjem, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, vezana uz nedostatak kadra na tržištu rada. Posebno im nedostaju medicinske sestre srednje stručne spreme, prvostupnice sestrinstva i primaljstva.

Riječ je o kadru bez kojeg bolnički sustav ne može normalno funkcionirati. Medicinske sestre i tehničari sudjeluju u svakodnevnoj skrbi za pacijente, prate njihovo stanje, provode terapiju i surađuju s liječnicima. Njihov nedostatak zato nije samo problem kadrovske službe, nego i ozbiljan izazov za organizaciju rada bolnice.

Kada je riječ o liječnicima specijalistima, u OB-u Zadar najveću potrebu za zapošljavanjem imaju u hitnoj medicini, patologiji i citologiji, neonatologiji te kirurškim granama.

Manjak kadra problem je cijelog sustava

Podaci iz Zadra još su jedan pokazatelj teškoća s kojima se suočavaju hrvatske bolnice u pokušaju da osiguraju dovoljno zdravstvenih radnika. Potrebe za medicinskim sestrama i tehničarima posebno su velike, a slab odaziv na natječaje otežava popunjavanje radnih mjesta čak i kada bolnice aktivno traže nove zaposlenike.

U zadarskoj bolnici nisu naveli koliko je točno radnih mjesta ostalo nepopunjeno nakon ovog natječaja po pojedinim djelatnostima, no iz njihovih odgovora jasno je da je nedostatak medicinskih sestara i primalja među najvećim kadrovskim problemima.

Dok bolnice nastoje osigurati dovoljno ljudi za svakodnevni rad, pitanje ostaje kako privući nove zaposlenike u sustav u kojemu je potreba za zdravstvenim kadrom velika, a odaziv na natječaje očito ne prati potrebe ustanova.

