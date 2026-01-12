DOZNAJEMO Ovako je počela dildo-drama u hotelu Porin! Sve je krenulo zbog kuhala u sobi

Ovo nije bio tipičan primjer ruske agresije, mada su upotrijebljena borbena sredstva, prema staroj ruskoj navici, bila impresivnih dimenzija, a kao pogonsko gorivo upotrijebljena je nepoznata tečnost (osnovano se sumnja da je riječ o votki) što neizbježno vodi prema zaključku da je svakako bila riječ o alkoholu. Pozor, slijedi uznemirujući sadržaj.

Ruskinja V. A. (38) napala je, naime, zaštitare u prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin - gigantskim dildom.

“Žena je vikala na zaštitare, vrijeđala ih i omalovažavala. Zatim je iz torbe izvadila umjetno spolovilo s kojim je tukla zaštitare. Nije se zaustavila na tome, divljala je i na parkiralištu, a zatim i kraj recepcije azila, gdje je rukama udara po pultu", izvijestila su 24sata.

Tijekom nemilog događaja tražitelj azila, stanoviti A. S., na vrijeme je primijetio zagonetno borbeno sredstvo. Iz dosad nepoznatih motiva izvadio je iz džepa mobitel i počeo snimati scenu, unatoč jasnog znaka zabrane snimanja. I on je, poput Ruskinje, vrijeđao zaštitare, mada ih nije napao. Incident je okončan tako što je u azil došla policija, koja je dvoje razularenih ljudi uhitila, a onda ih, pozivajući se na paragraf zakona koji se odnosi na kršenje javnog reda i mira, odvezla u policijsku postaju, u kojoj su proveli Božić i Štefanje.

Osuđeni su uvjetno na jednomjesečni zatvor, no godinu dana će provesti s trajnim provjerama. Muškarcu će oduzeti mobitel biti vraćen, ali će Ruskinja ostati bez sredstva kojim je izvršila agresiju na zaprepaštene zaštitare.

Iz novinskih izvještaja neke su forenzičke činjenice ostale neodgonetnute. Od kojeg je materijala bio izrađen dildo? Naprava može biti izrađena od medicinskog silikona. To je najpopularniji materijal vrhunske kvalitete. Hipoalergen je, brzo poprima temperaturu tijela i vrlo je izdržljiv, no žena naoružana silikonom može ozlijediti jedino dušu. Dildo, međutim, može biti izrađen i od nehrđajućeg čelika ili keramike, a uz dužinu od 30 centimetara to može biti opasno kao pajser ili francuski ključ, pa bi napadačica u tom slučaju riskirala optužbu za mogući pokušaj ubojstva ili nanošenja teške tjelesne ozljede. Kako se to nije dogodilo, možemo pretpostaviti da je ova naprava, koja je od oruđa zadovoljstva postala oružje napada, bila izrađena od neke želatinoznije, u svakom slučaju ne krute, materije. Nejasan je i motiv uporabe dilda kao oružja - zašto je bio u torbi? Je li možda tek nabavljen? O dimenzijama i implikacijama koje iz toga proizlaze ne usudimo se ni razmišljati. Osim toga, nismo Iran, svatko ima pravo zabavljati se na način koji ne škodi drugima.

Incident ove vrste u novijoj hrvatskoj povijesti dosad nije zabilježen. Još u vrijeme Jugoslavije sovjetski su se avioni iz Mađarske zalijetali preko Slavonije iz čiste obijesti, ali ih nitko nije mogao privesti. Svi se sjećamo i drona koji je doletio na Jarun, no ovo je presedan. Ne bi trebalo pretjerivati pa zaključiti da je riječ o proxy ratu, ali incident neizbježno vodi prema zaključku o štetnosti alkohola.

Šokantni incident s dildom bio je na Božić, vrijeme darivanja otišlo je u potpuno pogrešnom smjeru. Točnije, do napada gospođe s ruskim papirima došlo je nakon oduzimanja, što joj nije baš sjelo.

- Sve je bilo jako smiješno gledati. Ona je dildom udarala ljude zaposlene u Porinu - započinje nam kroz smijeh priču jedan od svjedoka.

Kako kaže, dobro poznaje Ruskinju.

- Ona nije baš svoja. Mi inače ne smijemo u sobama imati električne uređaje. Bila je kao neka vrsta inspekcija te su joj oduzeli kuhalo i još nešto. Kad su uzeli te stvari, ona je uzela dildo iz torbe i počela ih udarati. Derala se: 'Uzmite ovo isto' - rekao nam je svjedok, inače tražitelj azila.

Ruskinja je pod utjecajem alkohola vikala na zaštitare, vrijeđala ih, spominjala im majke i u više navrata pokazivala srednji prst. Situacija je ubrzo eskalirala kad je iz torbe izvadila dildo od 30 centimetara te njime počela udarati jednog zaštitara po rukama i mahati mu ispred lica.

Nakon toga je izašla na parkiralište, gdje je nogom udarala po parkiranom vozilu, a zatim se vratila do recepcije prihvatilišta lupajući po pultu i nastavljajući s glasnim ispadima. Cijeli prizor mobitelom je snimao A. S., iako je bio upozoren da je korištenje mobitela zabranjeno. Tijekom snimanja vrijeđao je zaštitare, obraćao im se vulgarnim riječima i također im pokazivao srednji prst.

Zbog sve većeg kaosa zaštitari su upotrijebili sredstva prisile. Dok su čekali dolazak policije, uzrujana Ruskinja fizički se okomila i na jednu zaštitarku, s vrata joj je otrgnula službenu iskaznicu i bacila je preko ograde prihvatilišta na ulicu.

Policija je potom uhitila oboje sudionika, a prijavljeni su zbog kršenja članaka 6. i 15. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon toga su izvedeni pred prekršajni sud, gdje im je izrečena kazna od 30 dana uvjetnog zatvora s rokom kušnje od godinu dana. Policija je Ruskinji trajno oduzela dildo. Oduzimanje tog predmeta neće joj biti naplaćeno, kao ni sudski troškovi, koje nijedno od njih dvoje neće morati podmiriti. 

30 cm

bio je dugačak dildo korišten u napadu. Ruskinja je pretjerala jer je prosječna veličina ‘alata’ u Hrvata 14,8 cm...