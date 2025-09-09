DOZNAJEMO Ozlijeđeni dupin snimljen kod Lastova je živ! Vidjeli ga kod talijanske obale

Prije nekoliko dana dobili smo snimku ozlijeđenog dupina kod Lastova. Iz Parka prirode Lastovo napisali su tada da se ozlijeđenog dupina ne smije uznemiravati. Čini se da ga ozlijedio propeler broda.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:28 Ozlijeđeni dupin kod Lastova | Video: 24sata Video

Iako se pojavila informacija kako je dupin uginuo, 24sata doznaju da to nije točno.

Kako doznajemo, glavati dupin je živ i viđen je ispred talijanskog grada Giovinazzo, u blizini Barija.

Izvor nam govori da snimke iz zraka pokazuju da je to ista jedinka koju su vidjeli na Lastovo, odnosno jasno se na snimkama vidi ozljeda na prednjem rubu leđne peraje.

Educirani "Rescue Team" prati dupina uz pomoć obalne straže.

