NIJE UGINUO

Ozlijeđeni dupin snimljen kod Lastova je živ! Vidjeli ga kod talijanske obale

DOZNAJEMO Ozlijeđeni dupin snimljen kod Lastova je živ! Vidjeli ga kod talijanske obale
Kako doznajemo, glavati dupin je živ i viđen je ispred talijanskog grada Giovinazzo, u blizini Barija.

Prije nekoliko dana dobili smo snimku ozlijeđenog dupina kod Lastova. Iz Parka prirode Lastovo napisali su tada da se ozlijeđenog dupina ne smije uznemiravati. Čini se da ga ozlijedio propeler broda.

Kako doznajemo, glavati dupin je živ i viđen je ispred talijanskog grada Giovinazzo, u blizini Barija.  

MOLBA GRAĐANIMA Šokantna snimka: Ozlijeđeni dupin kod Lastova. Iz Parka prirode kažu: Ne dirajte ga!
Šokantna snimka: Ozlijeđeni dupin kod Lastova. Iz Parka prirode kažu: Ne dirajte ga!

Izvor nam govori da snimke iz zraka pokazuju da je to ista jedinka koju su vidjeli na Lastovo, odnosno jasno se na snimkama vidi ozljeda na prednjem rubu leđne peraje.

Educirani "Rescue Team" prati dupina uz pomoć obalne straže. 
 

