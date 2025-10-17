DOZNAJEMO Ravnateljica Doma zdravlja u Zagrebu podnijela ostavku. EPPO je tereti u istrazi

Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Zapad Jelena Rakić Matić jedna je od osumnjičenih u istrazi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) zbog zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti, a u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu, kako doznaju 24sata.

Od dobro upućenih izvora iz Doma zdravlja, 24sata doznaju da je podnijela ostavku na mjesto ravnateljice. Osim nje osumnjičene su još tri osobe, među kojima i njena zamjenica Željka Župčić. Svi su osumnjičenici uhićeni jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Inkriminirane radnje odnose se na izvedbu radova obnove dijela zgrade Doma zdravlja u Vrtlarskoj ulici 1a u Zagrebu.

Liječnici doma zdravlja u šoku

Liječnici iz doma zdravlja su u šoku. Neki od njih ne mogu vjerovati što se događa jer su još ovog tjedna bili s njom u kontaktu te ništa nije naslućivalo da bi došlo do uhićenja.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) danas je objavio kako su pokrenuli istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, a u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

- Svi su osumnjičenici uhićeni jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura, koja su sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom.

Postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, treće osumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika društva kojemu je na kraju dodijeljen posao.

Nakon toga su u Domu zdravlja odlučili provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrto osumnjičenik. Od pozvanih društava, samo je društvo u vlasništvu četvrtoga osumnjičenika dostavilo ponudu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s tim društvom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura.

Ukupni iznos isplaćen je tome trgovačkom društvu, od čega 345.096,77 eura na teret FSEU i MOO te 290.694,48 eura na teret Grada Zagreba.

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a - navodi se u priopćenju EPPO-a.