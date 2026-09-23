DOZNAJEMO Rusija optužila Hrvata da je kao strani plaćenik ratovao protiv njih u Ukrajini

Tužiteljstvo Donjecke Narodne Republike potvrdilo je optužnicu u kaznenom predmetu protiv državljanina Republike Hrvatske. On se u odsutnosti tereti za dva slučaja iz čl. 3. st. 359. Kaznenog zakona Ruske Federacije (sudjelovanje plaćenika u oružanom sukobu). Prema verziji istražitelja, u ožujku 2022. godine on je preko mađarsko-ukrajinske granice stigao na teritorij Ukrajine, gdje se kao plaćenik pridružio redovima Međunarodne legije, prošao vojnu obuku te bio opskrbljen opremom i naoružanjem, navode Rusi. Nakon toga je u Harkivskoj oblasti sudjelovao u borbenim djelovanjima gdje je bio ranjen.

U jesen 2022. godine vratio se u sastav Međunarodne legije te je do studenog 2025. nastavio ratovati protiv Rusije. Glavno tužiteljstvo Ruske Federacije navodi da je dobio novčanu naknadu u iznosu većem od 3 milijuna rubalja. Sud mu je u odsutnosti odredio mjeru pritvora. Kazneni predmet proslijeđen je Vrhovnom sudu Donjecke Narodne Republike na meritorno razmatranje.

Prema članku 359. Kaznenog zakona Ruske Federacije sudjelovanje u oružanom sukobu ili vojnim djelovanjima kao plaćenik kažnjava se zatvorskom kaznom u trajanju od 7 do 15 godina, uz mogućnost izricanja dodatne mjere ograničenja slobode do jedne godine.