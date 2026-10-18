DOZNAJEMO U bijegu i bivši tajnik Torcide i jedan od vođa nacističkog kortea Stipe Lekić!

Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 prijavljenih navijača koji su sudjelovali u korteu, a od kojih je saslušao tek trojicu jer su ostali u bijegu.

Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo je tražilo zatvor i za preostalu desetoricu koji su trenutno u bijegu i to ne samo zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nego i zbog mogućnosti bijega. Trojica večeras privedenih se nisu izjašnjavali pred sucem istrage.

Među onima kojima je jučer određen istražni zatvor je i Stipe Lekić. Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od bijega ali i zbog opasnosti od ponavljanja. No, kako su nam rekli sa Županijskog suda, on nije među onima koji su se jučer pojavili pred sucem istrage, već je među onih 10 koji su u bijegu

Što se tiče ostalih, jedan je uhićeni iznosio kratko obranu, dok su drugi šutjeli. Gotovo svi su ranije kažnjavani. Dio je kažnjavan zbog teških kaznenih djela. među kojima je jedan ranije dobio šest godina zbog dilanja droge. Svima se na teret stavlja samo uzvikivanje i javno pozivanje na mržnju.

Podsjetimo, Lekić nije nepoznat splitskoj publici. Riječ je o dugogodišnjem članu Torcide, čovjeku koji je vodio mnogobrojna navijanja i znao podignuti cijelu sjevernu tribinu Poljuda na noge.

- Ne možeš biti normalan i tako dobro voditi navijanje. On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona - opisuje ga jedan od sugovornika iz struktura Hajduka.

Po struci Lekić nije samo navijač. Poznanici kažu da je neko vrijeme vodio studio za tetoviranje, no njegova prava strast oduvijek su bile tribine i Hajduk.

- Ne znam gdje sad radi, vodio je jedno vrijeme studio za tetoviranje, ali čime se sad bavi, ne znam. To znaju njegovi prijatelji, navijači, ali oni imaju kodeks i to se drži među njima, ništa ne izlazi van - objašnjava nam sugovornik.

Svoja politička uvjerenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabilježili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Reicha, koji u kandžama, umjesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvijek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije “zbog smjene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, sudjelovali u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo tijelo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svjedoče o njegovim idolima i simbolima.

Njegova privrženost nacionalnim simbolima i ratnim herojima savršeno se uklapa u profil navijačkog vođe iz Splita.

- On je oduvijek bio ponosan što je Hrvat, katkad je i tvrdoglav, a jasno, nikad nije dao na svoj Hajduk - objašnjava njegov poznanik.