Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i firma Pripuza: U tijeku uhićenja
Na meti i 'inženjer'
Kako neslužbeno doznajemo, na metu Uskoka je i Dorian Šipoš, 'inženjer' na gradilištu u Benkovcu kojem Šincek govori:
Evo zašto je USKOK došao po Pripuzova čovjeka i zlatara: 'Zovi ga, sjedi s Perom...'
Cios grupa je dosad tvrdila da nisu ništa krivi iako su priznali da su Šincekima prodali i vozili otpadnu plastiku koja je zakopana u Benkovcu na zemlji zlatara Paška Dodića. Evo što je dogovarano i s Dodićem...
Oglasio se USKOK
Bez navođenja imena osumnjičenih, USKOK se oglasio o ovom slučaju.
- Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Istražitelji idu dalje
Kako 24sata neslužbeno doznaju, Uskok će proširiti istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju u kojoj je u središtu tvrtka Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. A proširenjem istrage bit će obuhvaćena i tvrtka iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, njegov čovjek od povjerenja, ali i poznati zlatar.
Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada.
Taj otpad je zakopan na zemljištu poznatog zlatara Paška Dodića čija supruga Franciska je osumnjičena odmah na početku, još u veljači 2025. godine. Sada se istraga širi i na Paška Dodića, saznajemo. Uz to, proširenjem će biti obuhvaćene još dvije osobe.