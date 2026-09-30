Obavijesti

News

Komentari 22
OTPAD U LICI

DOZNAJEMO Vreće iz Gospića još nisu krenule u cementare, iako su iz Fonda najavili prošli tjedan

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Vreće iz Gospića još nisu krenule u cementare, iako su iz Fonda najavili prošli tjedan
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Obje cementare još čekaju rezultate svojih analiza jer ne smiju preuzeti otpad za kojeg nemaju dozvole, niti mogu riskirati slabu kvalitetu klinkera za cement što ovisi o vrsti otpada koja je u vrećama

Prema sadašnjem dogovoru, odvoz počinje od ponedjeljka, rekla je prošle srijede, 23. rujna, Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša. 

Ponedjeljak je došao i prošao, a vreće su i dalje tamo gdje su bile: ispred silosa PPK Velebit. 

- Za sada su uzeti dodatni uzorci, i Nexe i Holcim uzeli su dodatne uzorke kako bi potvrdili da je riječ o neopasnom otpadu koji se može zbrinjavati u njihovim cementarama. Ako se utvrdi da je u vrećama i opasni otpad, onda se on ne odvozi odavde nego će se sanirati u drugom postupku - rekla je tad Čilić. 

Provjerili smo s obje tvrtke, i obje kažu da su analize još u izradi. 

- Vezano uz Odluku Vlade RH o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, javnost ćemo po završetku procesa obavijestiti o svim ključnim pokazateljima, no ovim putem želimo još jednom naglasiti da pošiljke koje ne budu zadovoljavale uvjete koji su propisani dozvolama koje NEXE d.d. posjeduje, neće biti zaprimljene u našu tvornicu. Hvala na razumijevanju - kažu iz uprave te tvrtke. 

Isto je i sa Holcimom, čije analize također nisu još gotove. Holcim ovih dana ima još jedan problem: lokalni građani žele zatvoriti pogon u Koromačnu zbog bojazni za zdravlje pa su od prošlog četvrtka blokirali cestu i ne puštaju u tvornicu kamione. U srijedu ujutro su bili ispred same tvornice, a policija je njihovu blokadu prekinula u 5 sati i 30 minuta ujutro. 

Vođa blokade Šerif Guta rekao je novinarima Istra24 da su u to doba prošla tri kamiona.

- Ne mogu jamčiti  da je to otpad iz Gospića, ali moguće je. Zapovjednika policije Blaškovića pitao sam  jesu li kontrolirati sadržaj otpada, a on je rekao da je to posao inspekcije te da je policiji javljeno da je to uredno. Ostajemo pri svojem cilju: spriječiti da nas Holcim truje. Jer nas truje, i to zadnjih 20 godina, a pustit ćemo  DORH-u da istraži koliko su godina palili otpad na crno - rekao je Guta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila su tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević je prozvao vođe sindikata, vođe sindikata su prozvale Tomaševića. Sud je odlučio i o zakonitosti štrajka...
Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice
IZ MINUTE U MINUTU

Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'
KAKO JE DOBIO VOZAČKU?

Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Iz poliklinike koja ga je proglasila nesposobnim kažu da je trajna nesposobnost pravna kvalifikacija, ne medicinski apsolut. Iz poliklinike koja ga je proglasila sposobnim su nam poklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026