DOZNAJEMO Vreće iz Gospića još nisu krenule u cementare, iako su iz Fonda najavili prošli tjedan

Prema sadašnjem dogovoru, odvoz počinje od ponedjeljka, rekla je prošle srijede, 23. rujna, Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša.

Ponedjeljak je došao i prošao, a vreće su i dalje tamo gdje su bile: ispred silosa PPK Velebit.

- Za sada su uzeti dodatni uzorci, i Nexe i Holcim uzeli su dodatne uzorke kako bi potvrdili da je riječ o neopasnom otpadu koji se može zbrinjavati u njihovim cementarama. Ako se utvrdi da je u vrećama i opasni otpad, onda se on ne odvozi odavde nego će se sanirati u drugom postupku - rekla je tad Čilić.

Provjerili smo s obje tvrtke, i obje kažu da su analize još u izradi.

- Vezano uz Odluku Vlade RH o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, javnost ćemo po završetku procesa obavijestiti o svim ključnim pokazateljima, no ovim putem želimo još jednom naglasiti da pošiljke koje ne budu zadovoljavale uvjete koji su propisani dozvolama koje NEXE d.d. posjeduje, neće biti zaprimljene u našu tvornicu. Hvala na razumijevanju - kažu iz uprave te tvrtke.

Isto je i sa Holcimom, čije analize također nisu još gotove. Holcim ovih dana ima još jedan problem: lokalni građani žele zatvoriti pogon u Koromačnu zbog bojazni za zdravlje pa su od prošlog četvrtka blokirali cestu i ne puštaju u tvornicu kamione. U srijedu ujutro su bili ispred same tvornice, a policija je njihovu blokadu prekinula u 5 sati i 30 minuta ujutro.

Vođa blokade Šerif Guta rekao je novinarima Istra24 da su u to doba prošla tri kamiona.

- Ne mogu jamčiti da je to otpad iz Gospića, ali moguće je. Zapovjednika policije Blaškovića pitao sam jesu li kontrolirati sadržaj otpada, a on je rekao da je to posao inspekcije te da je policiji javljeno da je to uredno. Ostajemo pri svojem cilju: spriječiti da nas Holcim truje. Jer nas truje, i to zadnjih 20 godina, a pustit ćemo DORH-u da istraži koliko su godina palili otpad na crno - rekao je Guta.