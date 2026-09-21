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PROBLEMI NISU NESTALI PLUS+

DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Odvjetnici poručuju da su hrvatske institucije napravile golemi propust jer se on, umjesto da mu se pomogne, odselio u Italiju...

Prije dvije godine dogodila se golema kriza u obrazovnom sustavu. Zbog problematičnog ponašanja tad devetogodišnjeg dječaka ispisao se cijeli razred iz jedne zagrebačke osnovne škole, dok su roditelji iz druge škole, koju je potom upisao, prestali slati djecu na nastavu jer su se žalili da i njih zlostavlja. Dječak se potom, kako su tad 24sata doznala, odselio u Italiju.

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