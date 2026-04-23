DOZNAJEMO Dva Hrvata su na brodu na koji su upali Iranci!

Mornarica Revolucionarne garde zaplijenila je brod MSC Epaminondas, a brodove MSC Francesca i Euphoria su preusmjerili. Na brodu Francesca se nalaze dva Hrvata.

- Imamo informaciju da su navedeni brodovi zaplijenjeni i da su se na brodu MSC Francesca nalazila i dva hrvatska pomorca, no koliko znamo oni su na sigurnom i životi im nisu ugroženi. Točnije, imamo potvrdu da nisu ni na koji način maltretirani, niti su im oduzete stvari, pa čak ni mobiteli. Očekujemo da će se ministarstvo preko svoje diplomacije pobrinuti o daljnjem tijeku situacije vezane za navedene pomorce. Ono što nam smeta jest što se kompanija uopće odlučila izlagati brodove ovakvom riziku. Znamo da imamo ratno stanje i da je tjesnac blokiran te smatram da se ljude nije trebalo izlagati ovakvoj opasnosti i oštro osuđujem ovakve eksperimente - kazao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.

Dodaje da očekuje kako će ministarstvo uskoro objaviti svoje izvješće o navedenom.

Potvrdili nam iz MVEP-a

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH (MVEP) potvrđuje da se na jednom zaplijenjenom brodu nalaze dvojica hrvatskih pomoraca. Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja. MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavlja pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti. S obzirom na osjetljivost slučaja i radi zaštite hrvatskih državljana, u ovom trenutku nismo u mogućnosti dodatno komentirati - potvrdili su nam iz Ministarstva vanjskih poslova.

Prema posljednjim dostupnim podacima MSC Francesca se nalazi u Omanskom zaljevu. Riječ je o kontejnerskom brodu koji plovi pod zastavom Paname. Njegova ukupna duljina iznosi 363,57 metara, a širina 45,66 metara. Brod je klasificiran kao teretni brod s oznakom “Hazard A (Major)”, što upućuje na mogućnost prijevoza potencijalno opasnog tereta.

Prema najnovijim AIS podacima, brod se nalazi na sidru, bez kretanja (brzina 0 čvorova). Posljednja zabilježena lokalna vremena na brodu je 22. travnja 2026. u 18:36 (UTC+4). Smjer kretanja bio je 285°, dok je stvarni kurs iznosio 9°. Gaz broda je oko 10 metara.

I Crnogorci na brodu

Na brodu se nalazi i četiri crnogorska pomorca što je potvrdio crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, istaknuvši kako su pregovori između brodarske kompanije i iranskih vlasti u tijeku.