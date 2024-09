DP-ov ministar izgubio živce: 'Mama je rodila nas osam, na ponos hrvatskom narodu'

Ministre demografije označavam vas kao najslabiju kariku ove vlade, s toga pitanje postavljam vama, a ne premijeru, rekla je zastupnica Dalija Orešković ministru demografije u Hrvatskom saboru.

Aktualno prijepodne traje, a prvo je zaiskrilo između zastupnice Orešković i ministra Šipića.

- Vi ste utjelovljenje paradoksa. Istraživanja pokazuju da je prema uzrocima i razlozima demografskog sloma i iseljavanja na prvom mjestu korupcija, nepotizam i uhljebljivanje. Sve one prakse koje su postale obilježje HDZ-a. Logika nalaže da bi borba protiv korupcije, a time i HDZ-a trebala bit najvažnija demografska mjera. Umjesto da ste se primili te borbe, vi ste se s HDZ-om primili u kolo i time ste HDZ-u omogućili da nastavi voditi sve ono što je dovelo do urušavanja države. Ni to nije sve. Vaše ministarstvo osnovano je samo zato da bi vi dobili ministarsku fotelju. Time ste postali primjer uhljeba. Kako ćete kao takav poručiti iseljenicima da se u Hrvatsku treba vratiti - rekla je zastupnica.

- Najbolje bi bilo sjesti i ne govoriti ništa. Vi pričate o najslabijim karikama, to je nevjerojatno, iz koje stranke to poručujete ovih 4-5 koliko ste ih promijenili, samo da se znam orijentirat. U svom prvom nastupu sam pozvao vas da mi pomognete u mjerama, paketima, da dođete u Savsku, da vidite uvjete u kojima radimo, koje pakete mjera su donosili, što pripremamo. Na ovaj način kako vi nastupate, ja sam mislio da dugo toplo ljeto učinilo malo ploda, svježina mora na vas zastupnike koji na ovakav nizak način idete na mene. Što vi znate o meni, ja sam o vama čitamo. Vrlo sam rado prebacivao kanal s televizije s koje ste vi sijali kakav takav govor kakav nije nezapamćen. Vi ste prvi zlorabili instituciju na čijem ste bili čelu - odgovorio joj je ministar.

Dodao je i kako nije dobio niti jedan konkretan prijedlog od zastupnice Orešković.

- Vi idete na čovjeka, na mene, meni je legitimitet dao narod kao vama, to razina zastupnice koja već nekoliko mandata. Nisam dobio vaš ni jedan primjer. Ja ću ostati na razini kućnog odgoja, vi meni kažete da sam ja uhljebizam, to je razina ispod koje ja neću ići. Vaše riječi govore o vama. Demografija nije Ivan Šipićem. Vi ste mene napali, vi ste uvreda prema ženama na ovakav način koji govorite je l' vi znate da ja ne bih dozvolio sebi da uvrijedim ženu jer je mene rodila žena, majka, osmero nas je rodila na ponos hrvatskom narodu - zaključio je Šipić.